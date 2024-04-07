以哈戰爭屆滿半年 以色列宣布撤出加薩走廊南部

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（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯間的戰爭屆滿半年，根據法新社，以色列今天已從加薩走廊南部撤出所有部隊，包括甘尤尼斯市。但路透社報導，以軍仍留下1旅部隊。

兩方在加薩走廊南部長達數月的激戰，讓加薩南部這片土地滿目瘡痍。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）表示，「相當數量部隊」將繼續部署在加薩走廊（Gaza Strip）其他地區。

以軍提供給法新社的聲明寫道，「第98師已結束在甘尤尼斯市（Khan Yunis）的任務，離開加薩走廊是為養精蓄銳，為未來行動做準備」。

聲明提到：「由第162師和第933納哈爾（Nahal）旅率領的相當數量部隊將繼續部署在加薩走廊，保存IDF行動自由以及進行精準情報活動的能力。」

以色列「國土報」（Haaretz）則稱，這次行動為戰術性撤軍。

另據路透社報導，以軍發言人今天表示，以軍已從加薩走廊南部撤出更多地面部隊，僅留下1個旅。

為減輕後備軍人負擔，且迫於盟邦美國要求改善人道主義情勢而日益增加的壓力，以軍從今年年初便開始減少部署在加薩走廊的人數。不過軍方沒有詳細說明原因或撤軍人數。

埃及正準備主辦新一輪以哈協商，以達成停火和人質釋放協議。

目前仍不清楚撤軍是否會推遲對南部城市拉法（Rafah）醞釀多時的攻擊行動，以色列領導人曾表示，為消滅統治加薩走廊的哈瑪斯（Hamas），這項行動勢在必行。

南部城市甘尤尼斯的巴勒斯坦居民近幾個月不停遭受以色列轟炸，他們表示看到以軍離開市中心，向東邊地區撤退。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130407