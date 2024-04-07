尼坦雅胡：戰勝僅一步之遙 交還人質才有停火

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（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，以國在加薩的戰爭「距離勝利僅一步之遙」，並矢言在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯釋放所有以國人質之前，加薩不可能休戰。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說：「我們距離勝利僅一步之遙，但我們也付出了令人痛苦心碎的代價。」

以色列、哈瑪斯（Hamas）與國際協調方預計在埃及首都開羅重啟休戰談判之際，尼坦雅胡斷言：「交還人質才有停火，事情就是如此。」

尼坦雅胡強調，以色列準備好達成協議，但不打算讓步。

尼坦雅胡也提到：「國際社會針對以色列施壓，只會讓哈瑪斯的立場變得更強硬。國際社會應該針對哈瑪斯施壓，這才能促使人質獲釋。」

哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天表示，以哈戰爭爆發6個月來，加薩走廊已有至少3萬3175人喪生。

加薩走廊衛生部發布的聲明指出，過去24小時內，有至少38人死亡。哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列導致戰爭爆發以來，加薩走廊另有7萬5886人受傷。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130407