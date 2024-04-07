更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突2/300
首頁 / 國際

尼坦雅胡：戰勝僅一步之遙 交還人質才有停火

2024/4/7 21:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，以國在加薩的戰爭「距離勝利僅一步之遙」，並矢言在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯釋放所有以國人質之前，加薩不可能休戰。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說：「我們距離勝利僅一步之遙，但我們也付出了令人痛苦心碎的代價。」

以色列、哈瑪斯（Hamas）與國際協調方預計在埃及首都開羅重啟休戰談判之際，尼坦雅胡斷言：「交還人質才有停火，事情就是如此。」

尼坦雅胡強調，以色列準備好達成協議，但不打算讓步。

尼坦雅胡也提到：「國際社會針對以色列施壓，只會讓哈瑪斯的立場變得更強硬。國際社會應該針對哈瑪斯施壓，這才能促使人質獲釋。」

哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天表示，以哈戰爭爆發6個月來，加薩走廊已有至少3萬3175人喪生。

加薩走廊衛生部發布的聲明指出，過去24小時內，有至少38人死亡。哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列導致戰爭爆發以來，加薩走廊另有7萬5886人受傷。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130407

#尼坦雅胡
#尼坦雅胡
#哈瑪斯
#以色列
#哈瑪斯
#以哈戰爭
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英國安全機構、海事公司：葉門西南外海2船隻遇襲
172.30.142.46