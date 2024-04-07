更多編輯台推薦新聞：
IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由
科技

IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
生活

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
墨西哥駐基多大使館遭硬闖 尼加拉瓜與厄瓜多斷交
首頁 / 國際
以巴衝突
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

世衛：加薩最大醫院只剩空殼和多具半埋遺體

2024/4/7 08:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦6日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示表示，加薩（Gaza）規模最大的西法醫院（Al-Shifa hospital）已因以色列最近的圍攻行動淪為廢墟，成了一個有著多具遺體的「空殼」。

法新社報導，世衛人員昨天取得視察管道後，形容院內種種恐怖景象：有些遺體僅部分掩埋，四肢外露，空氣中還瀰漫著腐爛的惡臭。

以色列部隊1日結束兩週軍事行動並撤出加薩市西法醫院。以軍表示，這段期間他們在這個過去為當地最重要醫療院所內打擊巴勒斯坦「激進分子」。

聯合國專門機構世衛說，他們自3月25日以來多次嘗試前進西法醫院都不成功，昨天終於挺進院區。

任務團看到醫院嚴重受損，並從通報中得知以軍圍攻期間患者「處境極為惡劣」，並「因缺乏醫療照顧且醫護人員行動受限」下，至少有20名患者死亡。

世衛說：「他們嚴重缺乏糧食、水、醫療照護和衛生設備，並被迫於槍口威脅下在大樓和大樓之間移動位置。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在過去稱為推特（Twitter）的社群平台X貼文說：「世衛和夥伴們總算抵達西法，這個一度為加薩衛生制度骨幹的醫院，在最近一次圍攻行動後如今淪為有著人類墓穴的空殼。

而在聲明中，世衛表示，院內目前已沒有患者，急診室和行政暨外科大樓外有「幾個挖得不深的墓穴」。

聲明說：「許多死者遺體只被埋了一部分，四肢外露。」

視察院區時，世衛人員目睹「至少5具遺體僅部分被埋，暴露在高溫之中」。

「小組通報說，醫院院內瀰漫著腐爛遺體的刺鼻惡臭。」

世衛強調：「就算人過世了，維護尊嚴也是展現人性不可或缺的行為。」

這支任務團隊並發現，醫院「遭受破壞的規模已使該設施完全無法運作」。

譚德塞說：「院區大部分建築都被大面積摧毀，資產大多受損或化為灰燼。」他說：「短期內要恢復最低限度的作用，也看似不大可能。」

根據世衛說法，加薩36個主要醫院如今只剩10個還能發揮部分功能。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130407

#WHO
#加薩
#譚德塞
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美官員：北加薩很可能出現饑荒 援助物資卡車稀缺
172.30.142.39