以色列猛轟加薩南部 饑荒迫在眉睫國際疾呼停火

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（中央社加薩走廊27日綜合外電報導）加薩走廊饑荒迫在眉睫，國際社會施壓要求立即停火。儘管如此，加薩南部於剛過去這個夜間仍遭到以色列猛烈轟炸。

法新社報導，遭到圍困的加薩走廊亟需援助物資。儘管巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）表示，有18人因試圖收集糧食包而喪生，呼籲停止空投，美國表示仍將繼續這麼做。

加薩南部城市拉法（Rafah）的夜空被一團火球照亮，那是加薩僅存尚未遭到以色列地面部隊襲擊的城市。約有150萬人擠爆當地，許多人繼續往南，朝向與埃及接壤的邊境逃去。

北部的加薩市（Gaza City）也傳出爆炸聲並可看見濃煙上竄，以色列軍隊對當地最大醫院的襲擊行動已持續超過一週。

哈瑪斯治理的加薩衛生部今天一早表示，夜間有66人罹難，其中3人命喪以色列對拉法和周邊地區的空襲。

聯合國安全理事會兩天前首度通過呼籲「立即停火」的決議，敦促釋放以色列所稱仍被扣留在加薩的約130名人質，包括推定已經死亡的34人。

以色列部隊也已包圍甘尤尼斯（Khan Yunis）兩家醫院。加薩衛生部表示，以色列在甘尤尼斯對流離失所者營地展開襲擊，造成12人喪生，包括一些兒童。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）已經提出警告，有數千人受困甘尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital），「他們的生命處於危險之中」。

加薩居民薩巴維（Mohamad al-Sabaawi）告訴法新社：「人們為了一罐鮪魚罐頭而拚命。」一群人蜂擁而上爭搶空投的救援物資，薩巴維手上拿著搶到的一個罐頭。

哈瑪斯還要求以色列允許更多援助卡車進入加薩走廊。聯合國警告，經過近6個月戰鬥，加薩已經瀕臨「人為的饑荒」。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130327