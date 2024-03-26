安理會表決要求以哈立即停火 以色列怨美棄否決權

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（中央社加薩走廊25日綜合外電報導）以哈戰爭持續之際，聯合國安全理事會（UN Security Council）在美國棄權，決定不動用否決權下，投票要求「立即停火」，以色列為此感到憤怒。

投票結束後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）帶頭呼籲執行決議。

他在社群媒體平台X上寫道：「不做是不可原諒的。」

決議通過後，以色列立即取消代表團訪問華府的計畫。先前，美國要求以色列派團前往，就美方憂心以色列擬入侵加薩南部、人滿為患的拉法（Rafah）進行商議。

以色列表示，美國棄權「損害」了其對戰爭與釋放人質所做的努力。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，這「明顯背離美國一貫的立場」。

當外交注意力轉向聯合國之際，戰鬥仍在加薩各地持續，以色列軍隊至少在兩家主要醫院周遭，與哈瑪斯武裝分子作戰。

外國軍機再次空投援助物資到加薩北部，當地人道局勢特別嚴峻，平民向南邊逃亡。

儘管最近幾週，美國對以色列採取愈來愈強硬的立場，但華府堅稱，在安理會上棄權，不代表其政策有轉變。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130326