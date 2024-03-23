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莫斯科音樂廳遇恐攻 世界各國政要回應一次看

2024/3/23 09:41（3/23 09:56 更新）
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莫斯科郊區克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖攻擊事件，至少造成40人喪命、逾100人受傷，並引發熊熊大火。（路透社）
莫斯科郊區克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖攻擊事件，至少造成40人喪命、逾100人受傷，並引發熊熊大火。（路透社）
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯首都莫斯科近郊一座音樂廳今天遭到持自動化武器的槍手大開殺戒，造成至少40名參加演唱會的民眾喪命、逾140人受傷，這是俄國數十年來遭遇死傷最慘重的攻擊事件。

一度掌控伊拉克和敘利亞境內多個地區的武裝團體伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯下這起攻擊事件。以下是路透社和法新社所整理各國對此事的反應。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人哈克（Farhan Haq）今天表示，古特瑞斯「以最強烈的措辭譴責」這起攻擊案。

哈克透過聲明補充說：「秘書長對罹難者家屬及俄羅斯聯邦政府人民致上最深的哀悼。」

美國白宮發言人柯比（John Kirby）說：「這些畫面太可怕，不忍卒睹，我們的心當然與這起可怕槍擊案的受害者同在。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「整個世界社會都必須譴責這起滔天罪行。（當局）正窮盡一切來拯救民眾。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出：「我們把話講明，烏克蘭與這些事件毫無關聯。我們正與俄羅斯正規軍和俄羅斯聯邦這個國家進行全面戰爭。無論如何，一切都會在戰場上做決定。」

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）表示：「必須找到參與這起犯罪的所有人，並將他們繩之以法。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說：「這起對莫斯科無辜平民的恐怖屠殺令人無法接受。義大利政府堅定全面譴責這種令人髮指的恐怖主義行為。」

根據法國艾里賽宮（Elysee Palace），總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，他「強烈譴責這起恐怖攻擊」，「法國對受害者、他們的家屬和全俄羅斯人民表達聲援」。

法國外交部也表示，「從莫斯科傳出來的畫面相當可怕。我們的心與罹難者、傷者和俄羅斯人民同在」。

德國外交部表示：「莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）無辜民眾遭到恐怖攻擊的畫面太可怕。必須馬上查清背景。對罹難者家屬致上最深哀悼。」

委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）說：「我們對今天在莫斯科克洛庫斯音樂廳展覽中心針對平民進行的武裝攻擊表達最強烈的譴責。我們對罹難者家屬致哀，我們與俄羅斯政府站在一起。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130323

#俄羅斯
#莫斯科
#古特瑞斯
#恐怖攻擊
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