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莫斯科音樂廳恐攻
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莫斯科音樂廳恐攻1/32
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莫斯科音樂廳恐攻事件 俄羅斯稱再逮4名策劃者

2024/4/1 21:33
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，昨天挫敗一起恐怖主義陰謀，被捕的4人曾為上月莫斯科近郊音樂廳發生的致命攻擊行動提供金錢和武器。

法新社報導，位於莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳3月22日遭槍手闖入，朝參加音樂會的民眾開槍，之後縱火焚燒建築。這起事件造成至少144死，堪稱俄國近20年來傷亡人數最慘重的攻擊事件。

俄羅斯聯邦安全局今天發布聲明表示，昨天在俄羅斯聯邦南部的達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）逮捕了4人，並稱他們「直接涉入3月22日於莫斯科番紅花城市大廳音樂廳發動的恐怖行動，為罪犯提供資金和犯罪手段」。

俄羅斯聯邦安全局說，這4名外國公民在達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）和鄰近城鎮卡斯匹雅斯克（Kaspiysk）的行動中被捕。

俄國全國反恐委員會（National Anti-Terrorism Committee）昨天曾表示，已拘留3名正在「策劃多起恐怖行動」的匪徒。

國際傳真社（Interfax News Agency）引用俄羅斯聯邦安全局發布的一段影片報導，其中1名被拘留者在影片中表示：「我把武器交給那些攻擊番紅花城市大廳的人。我把武器從馬哈奇卡拉帶給他們。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130401

莫斯科音樂廳恐攻
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