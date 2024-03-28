克里姆林宮：蒲亭未規劃與恐攻罹難者家屬會面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天指出，總統蒲亭（Vladimir Putin）目前並未規劃探訪22日莫斯科近郊音樂廳恐怖攻擊罹難者的家屬。這起事件導致至少143人喪命。

法新社報導，蒲亭日前在莫斯科一座教堂點蠟燭悼念遇害者，但迄今尚未訪視屠殺發生地點，也沒有公開與倖存者會面。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到蒲亭是否計劃與罹難者家屬見面，他回應：「若需要安排任何會面，我們將就此通知各位。」

培斯科夫也指出，蒲亭並未計劃訪視「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）音樂廳。這是屠殺發生的地點，救援隊過去一週一直在滿目瘡痍的現場尋找罹難者。

他還說，現在完全不適合前往現場進行實地訪視，因為這只會干擾調查工作的進行。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130328