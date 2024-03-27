魯卡申柯：莫斯科音樂廳凶嫌起初試圖逃往白俄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦26日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯今天說，22日攻擊莫斯科「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）音樂廳的槍手起初試圖逃至白俄，而非如同俄羅斯總統蒲亭等官員所稱逃向烏克蘭。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）說，烏克蘭準備好一個「窗口」，讓攻擊者越過邊界，而那裡目前是戰區。

烏克蘭極力否認涉案，但蒲亭兩名勢力最強大的盟友、俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）與聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）今天都將這起攻擊案直接歸咎於基輔，但沒有提供任何證據。

然而，蒲亭的親密盟友魯卡申柯（Alexander Lukashenko）告訴記者，白俄羅斯與俄羅斯安全機構協調展開行動，在犯嫌的車子從莫斯科往西南方開往與烏克蘭和白俄交界的布揚斯克州（Bryansk）時，在那裡逮捕到犯嫌。

他說，白俄羅斯迅速在邊界設置檢查哨。

根據白俄羅斯通訊社（BelTA），魯卡申柯說：「這是為什麼他們無法進入白俄羅斯。他們看到檢查哨，因此掉頭，跑到烏克蘭與俄羅斯邊界。」

他又說：「蒲亭與我一整天都沒睡…雙方互動不斷。」魯卡申柯說，俄羅斯知道烏克蘭一直在中東訓練伊斯蘭主義武裝分子。

美國官員表示，美國掌握的情報證實伊斯蘭國（Islamic State）犯下這起攻擊案。蒲亭自己也承認這場攻擊是由伊斯蘭主義武裝分子發動，但說他想知道是誰下令動手。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130327