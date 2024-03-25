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馬克宏：IS分支組織襲擊莫斯科 也曾鎖定法國

2024/3/25 21:50
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天表示，所有跡象表明，莫斯科近郊音樂廳遇襲導致至少137人喪命是伊斯蘭國分支所為。他警告俄羅斯，試圖將之歸咎於烏克蘭是「憤世嫉俗又適得其反」。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）正出訪法國位於南美洲的法屬圭亞那（French Guiana），他今天抵達當地後告訴記者，法國掌握的情報顯示「策劃並執行襲擊（莫斯科音樂廳）的是一個伊斯蘭國（Islamic State）組織」。

路透社則報導，馬克宏指出，伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）之前也曾試圖在法國發動攻擊。該組織聲稱犯下莫斯科音樂廳攻擊。

馬克宏警告俄羅斯不要以任何方式「利用」這場襲擊。他強調，藉故嘗試讓俄國人民反對烏克蘭，既憤世嫉俗又適得其反。

他還說，法方已提議與俄羅斯情報單位及法國的區域夥伴加強合作關係，如此一來便能盡快找到始作俑者，並持續有效打擊這些將數個國家當作攻擊目標的團體。

莫斯科遇襲之後，法國政府昨天將反恐安全計畫（Vigipirate）的警戒狀態調升到最高級別。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130325

#伊斯蘭國
#俄羅斯
#馬克宏
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