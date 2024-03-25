更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
莫斯科音樂廳恐攻
新聞專題
莫斯科音樂廳恐攻2/26
首頁 / 國際

莫斯科音樂廳恐攻案開庭4嫌犯疑遭酷刑 2嫌認罪

2024/3/25 21:12（3/25 21:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為24日番紅花城市大廳音樂會場槍擊事件的一名嫌疑人被押送至巴斯曼地區法院。 （路透社）
圖為24日番紅花城市大廳音樂會場槍擊事件的一名嫌疑人被押送至巴斯曼地區法院。 （路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科24日綜合外電報導）4名塔吉克籍男性被控發動22日俄羅斯音樂廳恐怖攻擊，殺害130多人。他們今天在莫斯科出庭，面臨正式依恐怖主義罪名起訴。4人身上都有遭痛毆痕跡，其中一人看似昏迷。

美聯社報導，法院聲明指出，其中2名嫌犯在預審庭遭到起訴後，已對這起攻擊事件認罪。然而他們的身體狀況，令人質疑他們是否是自由表達意見。

位於莫斯科郊區的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳場館22日遭到歹徒闖入攻擊，造成至少137人喪生。俄羅斯今天舉國哀悼一天。

莫斯科的巴斯曼區（Basmanny）地方法院今天正式將4人起訴，罪名是結夥恐怖攻擊致他人死亡，最重可判處無期徒刑。

這4人全是中亞的前蘇聯加盟共和國塔吉克的公民，分別是32歲的米佐耶夫（Dalerdjon Mirzoyev）、30歲的拉查巴利佐達（Saidakrami Rachabalizoda）、25歲的法利杜尼（Shamsidin Fariduni）及19歲的費佐夫（Mukhammadsobir Faizov）。

法院官員表示，其中米佐耶夫和拉查巴利佐達已經認罪。法院已裁定4人還押候審至5月22日。

根據俄羅斯媒體報導，這4人接受安全部門偵訊時都受到酷刑，其中米佐耶夫、拉查巴利佐達和法利督尼都有嚴重瘀傷，包括面部腫脹。拉查巴利佐達還有一隻耳朵纏著厚厚的繃帶。

俄羅斯媒體昨天報導，其中一名嫌犯在偵訊過程中遭到割耳。不過，美聯社無法核實這則報導或聲稱拍下實況的影片。

第4名嫌犯費佐夫則是坐著輪椅從醫院被帶至法庭，他穿著病袍和病褲，可見臉部多處割傷，一旁有醫護人員待命。他在整個庭審過程都閉著眼睛。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨晚對全國民眾發表演說時指稱，當局當天已逮捕4名嫌犯，另有7人因疑似涉案被捕。蒲亭稱他們在逃往烏克蘭途中被捕，不過基輔斷然否認此事。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130325

莫斯科音樂廳恐攻嫌犯拉查巴利佐達24日出庭。（路透社）
莫斯科音樂廳恐攻嫌犯拉查巴利佐達24日出庭。（路透社）
莫斯科音樂廳恐攻嫌犯米佐耶夫遭俄羅斯法院還押。（路透社）
莫斯科音樂廳恐攻嫌犯米佐耶夫遭俄羅斯法院還押。（路透社）
#俄羅斯
#莫斯科
#塔吉克
#恐攻
延伸閱讀
莫斯科音樂廳恐攻增至137死 蒲亭宣布全國哀悼莫斯科音樂廳恐攻 俄國反對派痛批安全機構無能莫斯科音樂廳恐攻 澤倫斯基：蒲亭欲嫁禍烏克蘭莫斯科音樂廳恐攻 IS社群貼出影片
莫斯科音樂廳恐攻
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
莫斯科音樂廳恐攻增至137死 蒲亭宣布全國哀悼
172.30.142.233