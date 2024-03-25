莫斯科音樂廳恐攻 俄國反對派痛批安全機構無能

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（中央社華沙24日綜合外電報導）俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳發生恐攻後，俄國反對派猛烈抨擊總統蒲亭違背對人民許下的安全承諾，稱情報機構過於專注在追捕克里姆林宮的批評者，而非防範實際威脅。

這起本月22日晚間發生在「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）音樂廳的攻擊案造成至少137人喪命。

法新社報導，西方國家在案發兩週前就公開和私下提出警告，因此人們紛紛質疑俄國強大的安全機構為何無法阻止這場俄國20年來最致命的攻擊。

美國駐莫斯科大使館本月7日表示：「正在監控有關極端分子計劃即將攻擊莫斯科大型集會的報告，包括音樂會」。

攻擊案發前3天，蒲亭（Vladimir Putin）本月19日對俄羅斯聯邦安全局（FSB）主管們說，這一聲明是「挑釁」及「公然勒索…目的是恐嚇和破壞我們社會的穩定」。

已故俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）創辦的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）前負責人日丹諾夫（Ivan Zhdanov）說：「令人震驚的是，我們的安全部門無能到極點。」

對於曾任蘇聯間諜和俄羅斯聯邦安全局局長的蒲亭來說，遭控情報工作失靈可能是個打擊。

他於1999年最後一天開始掌權，承諾確保俄羅斯安全，當時叛亂分子在車臣戰爭期間發動一系列攻擊。

蒲亭擔任總統的頭幾年，武裝分子攻擊莫斯科一家劇院，挾持超過900名人質，還圍攻貝斯蘭鎮（Beslan）一所學校，造成逾300人死亡，其中大部分是兒童。

此後，他逐步削弱公民自由，並以消除恐怖主義威脅的必要性作為理由，不斷加強打壓反對者。

日丹諾夫上週末在社群媒體平台Telegram發文說：「數十年來，我們一直被告知，為了安全，有必要限制我們的權利。」

「但恐攻並沒有因此停止，聯邦安全局忙於各種事務，包括殺害政治對手、監視公民和追究反戰人士，就是沒有履行其直接職責。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130325