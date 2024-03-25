更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

莫斯科音樂廳恐攻嫌犯出庭 法院裁定還押

2024/3/25 06:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科24日綜合外電報導）莫斯科近郊的音樂廳22日遇襲，已造成137人喪生。俄羅斯國營通訊社報導，面臨恐怖主義指控的嫌犯其中頭兩人於今天深夜出庭。法院已先作出一人還押的首宗裁定。

法新社報導，莫斯科市法院（Moscow City Court）上傳加密通訊軟體Telegram的聲明指出，巴斯曼地方法院（Basmanny District Court）裁定，塔吉克公民米佐耶夫（Dalerdjon Barotovich Mirzoyev）還押到5月22日，等候恐怖主義調查。

聲明指出，遭控與一群人進行恐怖攻擊的米佐耶夫「已經認罪」。

塔斯社（TASS）稍早報導，拉查巴利佐達（Saidakrami Murodalii Rachabalizoda）和米佐耶夫面臨「一群人進行恐怖攻擊，造成人員死亡」的指控。

法院公布影片顯示，警察將一名戴上手銬的嫌犯押進法庭，並且發布該男坐在被告玻璃籠中的照片。

俄羅斯當局表示已經逮捕11人，包括逃到莫斯科西南方約340公里布揚斯克州（Bryansk）的4名槍手。

據俄羅斯媒體和國會議員辛斯坦（Alexander Khinstein），部分嫌犯是塔吉克人。毗鄰阿富汗的這個前蘇聯加盟共和國人口主要是穆斯林。

22日晚間發生在番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳的大肆屠殺造成137人喪生、逾180人受傷，激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）聲稱犯案。

不過俄羅斯官員迄未針對伊斯蘭國說法作出回應，而是表示嫌犯與烏克蘭有關連。

基輔否認涉及這起俄羅斯自從2000年代初期以來死亡人數最多的攻擊事件。（譯者：何宏儒）1130325

#俄羅斯
#恐攻
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.232