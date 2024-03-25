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莫斯科音樂廳恐攻4/26
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美國稱IS策劃莫斯科恐攻 俄羅斯控華府掩護烏克蘭

2024/3/25 20:02
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）美國斷定莫斯科近郊音樂廳遭槍手襲擊以致至少137人喪命、逾182人受傷，是激進組織伊斯蘭國所策劃。然而，俄羅斯今天對美方說法提出質疑，指控華府是在掩護烏克蘭。

路透社報導，伊斯蘭國（Islamic State）聲稱犯案後，公布了據稱是襲擊事件的錄影片段。美國公開表明相信伊斯蘭國的犯案聲明；美國官員說，他們本月稍早曾警告俄羅斯，情報顯示有人即將對俄國發動攻擊。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並未公開提到伊斯蘭國與襲擊者有關連，並稱他們一度試圖逃往烏克蘭。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）也質疑美國斷定伊斯蘭國涉案的說法。

沙卡洛娃在共青團真理報（Komsomolskaya Pravda）一篇文章指出，美國召喚伊斯蘭國這個「妖魔」，以掩護受自己保護的基輔當局。

她也提醒讀者，1979年蘇聯出兵阿富汗及其後約10年間，華府曾支持阿富汗「聖戰者」（mujahideen）對抗蘇聯軍隊。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130325

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