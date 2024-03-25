莫斯科音樂廳恐攻增至137死 蒲亭宣布全國哀悼

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯首都莫斯科近郊一間音樂廳22日遇襲，造成137人喪生。伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案，首批犯嫌於深夜出庭。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布今天為全國哀悼日。

路透社報導，蒲亭誓言追緝並懲罰所有幕後凶手，並宣布今天為全國哀悼日。這次攻擊造成137人死亡，其中包括3名孩童，另有182人受傷。

目前有100多人仍在醫院接受治療，其中一些人傷勢嚴重。影片中可以看到神情肅穆的蒲亭今天下午在莫斯科郊外住所的教堂點燃蠟燭，悼念逝者。

今天稍早，人們紛紛前往「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）音樂廳獻花。

4名武裝男子22日闖入莫斯科近郊、擁有6200個座位的「番紅花城市大廳」大肆屠殺，當時成立於蘇聯時期的Picnic搖滾樂團正準備表演熱門曲目「無所畏懼」（Afraid of Nothing）。

法新社報導，莫斯科市法院（Moscow City Court）在通訊軟體Telegram發布的聲明指出，巴斯曼地方法院（Basmanny District Court）裁定，塔吉克公民米佐耶夫（Dalerdjon Barotovich Mirzoyev）還押到5月22日，等候恐怖主義調查。

聲明指出，遭控與一群人進行恐怖攻擊的米佐耶夫「已經認罪」。

蒲亭誓言嚴懲這起「野蠻恐怖攻擊」的幕後黑手，他昨天宣稱4名槍手原本試圖逃往烏克蘭，但在越境之前全數遭到逮捕。基輔當局強力否認與攻擊事件有任何關聯。

伊斯蘭國則已宣稱犯案，但蒲亭目前還未公開提及襲擊者與這個伊斯蘭武裝組織的關聯。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）說：「伊斯蘭國（ISIS）對這次攻擊負有全部責任。」

她還表示：「烏克蘭沒有參與其中。」

俄國官員對美國在襲擊消息傳出不久後發表的公開評論感到憤怒，並稱必須由俄國調查人員發表本身的調查結果。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130325