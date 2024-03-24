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莫斯科音樂廳恐攻 當局稱凶嫌包括塔吉克公民

2024/3/24 02:00
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯內政部今天表示，莫斯科近郊音樂廳發生致命恐攻後，遭拘留的4名槍手都是外國公民。

法新社報導，內政部發布聲明稱，「他們都是外國公民，其中部分是塔吉克（Tajikistan）人」。塔吉克與阿富汗接壤，伊斯蘭國（IS）在當地相當活躍。

稍早呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）已聲稱犯案，但未提供證據。

路透社則引述安全分析人士說法表示，「伊斯蘭國」聲稱犯下此案看似頗為合理，因為此案符合伊斯蘭武裝分子先前的攻擊模式。

然而，1名權威專家指出，攻擊者制定並執行了逃跑計畫，而非繼續施暴直至被殺，這一點極不尋常且令人震驚。

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捷克安全專家多爾尼克（Adam Dolnik）曾研究過去印度、肯亞、俄羅斯等地發生的IS攻擊事件。他表示，伊斯蘭國的說法似乎可信，儘管「這也不會阻止俄羅斯人利用這一點來實現其對烏克蘭和西方國家的外交政策計畫」。

他說，在此案中，最不尋常之處是凶嫌逃跑了，這與典型的IS攻擊事件截然不同。在典型的IS攻擊中，凶手通常已做好「慷慨赴義」的準備，並預期最終會被安全部隊射殺。（譯者：施施）1130324

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