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莫斯科音樂廳恐攻133死 蒲亭：4槍手逃往烏克蘭前全被捕

2024/3/23 22:25（3/23 22:42 更新）
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莫斯科番紅花城市大廳22日遭恐怖攻擊，大火濃煙直竄天際。（路透社）
莫斯科番紅花城市大廳22日遭恐怖攻擊，大火濃煙直竄天際。（路透社）
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天透過電視對全國民眾發表演說，宣稱4名槍手於首都莫斯科近郊一間音樂廳殺害超過100人後，原本試圖逃往烏克蘭，但在越境之前已全數遭到逮捕。

法新社報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）今天發布聲明指出：「番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳的殘磚破瓦被清理時，恐攻造成的死亡數增至133人。搜救行動持續進行中。」

蒲亭（Vladimir Putin）於電視演說表示，在恐攻事件中射殺民眾的所有4名凶手已被逮捕，根據初步情報，當時他們正想前往烏克蘭，有人要接應他們越過邊境。

莫斯科西北部郊區克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的「番紅花城市大廳」昨夜遭到武裝分子持槍攻擊，這座音樂廳同時也被縱火。

俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）今天稍早表示，襲擊者試圖逃離俄國時，有人要在烏克蘭接應他們。

呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）已經聲稱犯案，但未提供證據。俄羅斯當局目前並未提及這個組織。

蒲亭還痛批這場襲擊是「野蠻的恐怖行徑」，並矢言會嚴懲所有涉案者。

另外，蒲亭也宣布俄羅斯全國明天哀悼一天。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130323

番紅花城市大廳遭恐攻，民眾23日在莫斯科地區臨時紀念碑前獻花悼念罹難者。（路透社）
番紅花城市大廳遭恐攻，民眾23日在莫斯科地區臨時紀念碑前獻花悼念罹難者。（路透社）
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