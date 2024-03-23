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莫斯科音樂廳恐攻增至115死 俄國稱凶手在烏克蘭有接應

2024/3/23 18:36（3/23 18:59 更新）
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俄羅斯首都莫斯科近郊一座音樂廳22日遭恐怖攻擊起火，警消緊急到場救援滅火。（安納杜魯新聞社）
俄羅斯首都莫斯科近郊一座音樂廳22日遭恐怖攻擊起火，警消緊急到場救援滅火。（安納杜魯新聞社）
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯首都莫斯科近郊一座音樂廳昨晚遭恐怖攻擊，俄國當局今天說，死亡人數增至115人。俄國官媒報導，安全單位表示，恐攻凶手試圖逃離俄國，他們在烏克蘭有人「接應」。

法新社報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣布逮捕11人後，俄國官媒塔斯社（TASS）引述該局說法指出：「這些凶手發動恐攻之後，試圖穿越俄烏邊界，烏克蘭那側早有妥善接應。」

俄羅斯官媒引述克里姆林宮（Kremlin）的聲明指出，俄羅斯聯邦安全局局長向總統蒲亭（Vladimir Putin）報告：「已逮捕11人，包括直接參與襲擊的所有4名恐怖分子。」

俄羅斯負責調查重大刑案的調查委員會（Investigative Committee）今天發布聲明表示，莫斯科音樂廳恐怖攻擊事件目前已知至少115人喪命，並預期死亡人數還會繼續增加。

調查委員會在聲明稿中說：「緊急救援單位在移除瓦礫堆時發現更多的屍體。目前死亡人數已達115人。」

調查委員會提到，「恐怖分子」大肆濫射造成逾百人喪生後，還使用「易燃液體」縱火焚燒莫斯科音樂廳。

調查委員會在提到昨晚的攻擊事件時表示：「恐怖分子還以易燃液體，縱火焚燒有觀眾及傷者在場的音樂廳。」（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130323

#俄羅斯
#烏克蘭
#蒲亭
#俄羅斯聯邦安全局
#恐攻
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