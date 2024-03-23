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莫斯科音樂廳恐攻
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莫斯科音樂廳恐攻1/13
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莫斯科音樂廳恐攻增至93死 俄羅斯逮11人含4襲擊者

2024/3/23 17:20（3/23 18:23 更新）
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莫斯科音樂廳22日發生槍擊案後，俄羅斯特種作戰部隊在現場戒備。（路透社）
莫斯科音樂廳22日發生槍擊案後，俄羅斯特種作戰部隊在現場戒備。（路透社）
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯首都莫斯科近郊一座音樂廳昨晚遭到恐怖攻擊，俄國當局今天表示死亡人數增至93人，恐怕還會繼續增加。此外俄國媒體報導，目前有11人被捕，其中包括全部4名襲擊者。

昨晚約8時，位於莫斯科西郊的克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）遭槍手闖入，他們縱火燒椅子，然後開始掃射、丟擲手榴彈。案發當時，有6200個座位的音樂廳內擠滿了人。

俄羅斯當局定調這是一場精心策畫、目的為製造大量傷亡的恐怖攻擊。呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）後於社媒平台Telegram上的IS附屬通訊社Amaq貼文聲稱犯案，但未提供證據。

根據法新社，俄羅斯負責調查重大刑案的調查委員會（Investigative Committee）今天在Telegram發布聲明說：「目前已知93人喪命，死亡人數料將增加。」

俄羅斯媒體今天報導，俄方已逮捕11人，包括全部4名襲擊者。

俄羅斯官媒引述克里姆林宮（Kremlin）的聲明指出，俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長向總統蒲亭（Vladimir Putin）報告：「已逮捕11人，包括直接參與襲擊的所有4名恐怖分子。」（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130323

番紅花城市大廳22日晚間發生槍擊事件，頂樓和屋頂區域燃起大火。（安納杜魯新聞社）
番紅花城市大廳22日晚間發生槍擊事件，頂樓和屋頂區域燃起大火。（安納杜魯新聞社）
番紅花城市大廳遭槍手闖入掃射並縱火，23日可見建物被燒得焦黑。（安納杜魯新聞社）
番紅花城市大廳遭槍手闖入掃射並縱火，23日可見建物被燒得焦黑。（安納杜魯新聞社）
莫斯科近郊「番紅花城市大廳」22日晚間遭槍手闖入掃射。（中央社製圖）
莫斯科近郊「番紅花城市大廳」22日晚間遭槍手闖入掃射。（中央社製圖）
#俄羅斯
#莫斯科
#法新社
#恐怖攻擊
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