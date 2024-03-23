更多編輯台推薦新聞：
莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
首頁 / 國際

俄羅斯音樂廳恐攻事件 議員：警方拘捕2名犯嫌

2024/3/23 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯議員金希提恩今天在通訊軟體Telegram發文表示，2名涉嫌昨天在莫斯科近郊一座音樂廳犯下致命攻擊事件的犯嫌，已在俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）遭警方拘捕。

路透社報導，金希提恩（Alexander Khinshtein）說，其他的犯嫌則徒步逃往附近的森林。

身穿迷彩服的槍手昨天用自動武器向莫斯科附近的音樂會觀眾開火，造成至少60人死亡，145人受傷。

今日俄羅斯（RT）報導，恐攻地點是克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall），是一所2009年開業、包含購物中心、旅館、音樂廳等的複合式商業娛樂場館。克拉斯諾戈爾斯位於首都莫斯科西郊約22公里。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華爾街日報指出，這起恐攻距俄羅斯總統蒲亭勝選還不到一週。呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）於社媒平台Telegram上的IS附屬通訊社Amaq貼文聲稱犯案，但未提供證據。但美國官員相信恐攻的確是ISIS-K所為。

俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，境內多次遭攻擊。受過專門訓練的突擊隊一直在鄰近烏克蘭邊界的別爾哥羅德（Belgorod）越界襲擊，連結俄國本土與克里米亞半島的大橋數次遇襲爆炸，如今這次的音樂廳恐攻加劇蒲亭面臨的安全挑戰。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130323

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.211