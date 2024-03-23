俄羅斯音樂廳恐攻事件 議員：警方拘捕2名犯嫌

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯議員金希提恩今天在通訊軟體Telegram發文表示，2名涉嫌昨天在莫斯科近郊一座音樂廳犯下致命攻擊事件的犯嫌，已在俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）遭警方拘捕。

路透社報導，金希提恩（Alexander Khinshtein）說，其他的犯嫌則徒步逃往附近的森林。

身穿迷彩服的槍手昨天用自動武器向莫斯科附近的音樂會觀眾開火，造成至少60人死亡，145人受傷。

今日俄羅斯（RT）報導，恐攻地點是克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall），是一所2009年開業、包含購物中心、旅館、音樂廳等的複合式商業娛樂場館。克拉斯諾戈爾斯位於首都莫斯科西郊約22公里。

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華爾街日報指出，這起恐攻距俄羅斯總統蒲亭勝選還不到一週。呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）於社媒平台Telegram上的IS附屬通訊社Amaq貼文聲稱犯案，但未提供證據。但美國官員相信恐攻的確是ISIS-K所為。

俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，境內多次遭攻擊。受過專門訓練的突擊隊一直在鄰近烏克蘭邊界的別爾哥羅德（Belgorod）越界襲擊，連結俄國本土與克里米亞半島的大橋數次遇襲爆炸，如今這次的音樂廳恐攻加劇蒲亭面臨的安全挑戰。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130323