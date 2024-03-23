莫斯科音樂廳恐攻60死 至少5槍手涉案擊斃保全關門屠殺

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄國莫斯科近郊一間音樂廳今遭槍手闖入濫殺，已知至少60人罹難、100多人受傷，伊斯蘭國（IS）一個分支聲稱犯案。美國官員稱3月初就掌握IS將在俄國恐攻的情資。

今日俄羅斯（RT）報導，恐攻地點是克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall），是一所2009年開業、包含購物中心、旅館、音樂廳等的複合式商業娛樂場館。克拉斯諾戈爾斯位於首都莫斯科西郊約22公里。

槍手可能多達5人 擊斃保全後關門屠殺

俄國當局定調這是一場精心策畫、目的為製造大量傷亡的恐怖攻擊。案發當時6200個座位的音樂廳內擠滿人，網上流傳的影像顯示至少5名槍手涉案，攜有自動步槍並穿戴戰術裝備。

據稱恐怖分子先在場館主要入口處殺死沒有武裝的保全並封鎖進出，進入音樂廳後先縱火燒椅子，然後開始掃射、丟擲手榴彈，消防員抵達前火勢已蔓延整棟建築並達屋頂。事發後莫斯科已取消市內所有大型集會活動，當局尚未發布槍手下落等動向。

大型活動恐遇攻擊 美3月7日示警

華爾街日報指出，這起恐攻距蒲亭總統勝選還不到一週。呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）於社媒平台Telegram上的IS附屬通訊社Amaq貼文聲稱犯案，但未提供證據。但美國官員相信恐攻的確是ISIS-K所為。

美國駐俄羅斯大使館3月7日發布加密警報，提醒當地美國公民避免前往音樂會場。白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）今晚發布聲明表示，美方事前掌握到有人計劃恐攻莫斯科的情資，襲擊可能針對大型集會（包括音樂會），從而讓國務院向公眾示警。華森還說美國政府事前已通報俄方。

俄國重大恐攻一覽

俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，境內多次遭攻擊。受過專門訓練的突擊隊一直在鄰近烏克蘭邊界的別爾哥羅德（Belgorod）越界襲擊，連結俄國本土與克里米亞半島的大橋數次遇襲爆炸，如今這次的音樂廳恐攻加劇蒲亭面臨的安全挑戰。

紐約時報指出，大規模槍擊在槍枝管控嚴格的俄國很罕見。2022年烏拉山脈地區城市伊熱夫斯克（Izhevsk）發生槍手闖入一間學校行兇，釀18死23傷。

2017年聖彼得堡地鐵遭自殺炸彈攻擊而爆炸，釀14死與45傷。2011年莫斯科杜莫迪多沃機場（Domodedovo Airport）自殺炸彈造成37死；2010年莫斯科地鐵站的2起協同性自殺炸彈導致38人罹難。

2002年的莫斯科劇院人質事件死傷慘重。數十名車臣分離主義分子闖入莫斯科杜布洛夫卡劇院（Dubrovka Theatre）挾持近900人，當時造成172人死難，除數十名恐怖分子遭擊斃外，132名人質是死於俄國警方攻堅前為癱瘓歹徒而向劇院注入的催眠氣體。

聲稱犯案 ISIS-K是誰

呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）聲稱犯下今天的音樂廳恐攻。紐時引述美國反恐官員指出，沉寂一段時間以來，IS一直試圖增加對外攻擊，只是大多數意圖在歐洲發動的恐攻都於事前破獲，讓外界誤會他們已被削弱。

紐約國際情資與安全顧問企業「蘇凡集團」（Soufan Group）反恐分析師克拉克（Colin Clarke）說：「過去兩年ISIS-K早就盯上俄羅斯，經常在宣傳裡抨擊蒲亭。他們以俄國介入阿富汗、車臣與敘利亞為由，指控克里姆林宮手上沾滿穆斯林鮮血。」

連同聲稱犯下今年1月在伊朗的恐攻，ISIS-K這次在莫斯科音樂廳屠殺，將迫使外界重新評估他們於海外發動恐攻能力。1月在伊朗遇刺將領蘇雷曼尼（Qassim Soleimani）追悼會發生兩起爆炸，造成數十死、上百人受傷，案發前美國也曾警告伊朗恐有攻擊。

呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State Khorasan,ISIS-K）是巴基斯坦的塔利班內部成員出走後於2014年底、2015年間創立，「呼羅珊」（Khorasan）源於波斯語，意為「太陽升起之處」。

ISIS-K是伊斯蘭國（IS）最活躍的地區分支之一，全盛時期為2018年左右，此後成員數量持續下降，主要是遭阿富汗塔利班和美軍重創。

信奉更極端伊斯蘭教義的ISIS-K，多次以叛教威脅攻擊伊朗。英國「衛報」指出，俄國近年一些較大恐攻也都與IS有關，包含2017年的聖彼得堡地鐵爆炸。

ISIS-K主要基地在阿富汗，自2021年美國撤離阿富汗後，他們就日益將注意力集中在俄羅斯。（譯者：陳亦偉）1130323