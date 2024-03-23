俄羅斯發生恐攻事件 習近平向蒲亭致慰問電

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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國國家主席習近平今天就俄羅斯首都莫斯科近郊發生的重大攻擊案造成人員傷亡，向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）致慰問電。

據中國官媒央視新聞報導，習近平表示，驚悉俄羅斯莫斯科州一音樂廳發生嚴重恐怖襲擊事件，造成重大人員傷亡，「我謹代表中國政府和中國人民向遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬致以誠摯慰問」。

習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

莫斯科近郊今天發生重大攻擊案，身著迷彩裝的槍手持自動化武器朝參加演唱會的民眾大開殺戒，至少已造成60人罹難、145人受傷。

武裝分子伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯案。（編輯：曹宇帆）1130323