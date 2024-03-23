莫斯科恐攻增至60死145傷 音樂廳槍聲伴淒厲尖叫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯首都莫斯科近郊今天發生重大攻擊案，身著迷彩裝的槍手持自動化武器朝參加演唱會的民眾大開殺戒，至少已造成60人罹難、145人受傷。武裝分子伊斯蘭國宣稱犯案。

這是俄羅斯國內自2004年貝斯蘭（Beslan）校園圍困事件以來死傷最慘重的攻擊事件，當年伊斯蘭主義武裝分子襲擊北奧賽提亞（North Ossetia）貝斯蘭鎮一所剛開學的學校，並挾持包括數百名學童在內近1200名人質，事件最終造成近400人喪命。

影片來源：BBC News

英國廣播公司（BBC）報導，今天的攻擊案發生在莫斯科北郊克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall），經過核實的影片顯示，參加演唱會的民眾原本在大廳裡就座，隨後槍聲四起，民眾紛紛驚恐衝向出口，現場迴盪著陣陣淒厲尖叫聲。其他影片顯示幾名男子持槍掃射人群。部分罹難者倒在血泊中，一動也不動。

一名不願透露姓名的目擊者向路透社表示：「我們後方突然傳來巨響，是槍聲。後來開始發生踩踏，大家都奔向電扶梯，一邊尖叫一邊奔跑。」

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）表示，罹難者人數超過60人，且數字可能還會攀升。衛生部官員稱傷者大約有145人，其中約60人傷勢危急。

克里姆林宮指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正在聽取聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）等安全首長的情況匯報。

俄國副總理高里可瓦（Tatyana Golikova）在會見蒲亭後表示，蒲亭祝願傷者早日康復。俄羅斯新聞機構引述高里可瓦談話報導稱「總統祝願大家早日康復，並對醫師表達感謝」。蒲亭尚未針對這起攻擊事件發表公開評論。

伊斯蘭國（Islamic State）旗下阿瑪克通訊社（Amaq）在通訊平台Telegram上表示，伊斯蘭國宣稱犯下這起攻擊案；這個組織曾一度掌控伊拉克和敘利亞部分地區。

部分俄羅斯媒體釋出一張模糊的照片，可見2名疑為凶嫌的人坐在一輛白色的車子裡。

伊斯蘭國稱旗下戰士在莫斯科近郊發動攻擊，「殺害並傷害數百人，並對現場造成重大摧殘，隨後平安撤離回到總部」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130323