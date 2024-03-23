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俄羅斯發生恐攻釀多人死傷 烏克蘭稱與其無關

2024/3/23 05:18
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯當局指出，今天在莫斯科外郊的一場搖滾演唱會發生恐怖攻擊事件，音樂廳場面混亂，至少造成40人喪生和100多人受傷。烏克蘭稱這次恐攻與其無關。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）記者在現場報導，數名身穿迷彩服的攻擊者進入音樂廳後開槍，並投擲一枚手榴彈或燃燒彈。

火勢迅速在莫斯科北郊的「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）蔓延。這個音樂廳可容納數千人，曾有許多國際最知名藝人來此演出。

國際傳真社（Interfax News Agency）等多家俄羅斯媒體引述聯邦安全局（FSB）報導指出，初步資訊顯示，「克洛庫斯音樂廳」發生恐怖攻擊事件，目前已知40人死亡和100多人受傷。

俄羅斯當局指出，當恐攻發生時，約有100人逃至音樂廳地下室，其他人則逃至屋頂躲避；塔斯社（TASS）報導，建築物約1/3出現火勢。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，這是一次血腥的恐怖攻擊。

俄羅斯當局表示，恐攻調查工作已經展開，總統蒲亭（Vladimir Putin）正聽取有關這次攻擊的「持續」更新報告。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在通訊軟體Telegram指出，這次恐攻事件與烏克蘭無關。

他說：「關於俄羅斯郊區克洛庫斯市（Crocus City）發生的事件，今天在那裡發生一些事件，槍擊事件，由一些身分不明人士進行的恐怖行動，讓我們釐清，烏克蘭與這些事件絕對沒有任何關係。」

白宮也稱這次事件為「恐怖攻擊」，表示並無立即跡象顯示與烏克蘭衝突有任何關聯。（譯者：徐睿承）1130323

#波多利雅科
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