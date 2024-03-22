歐盟軍援烏克蘭 同意使用俄國遭凍結資產巨額利息

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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）歐洲聯盟領袖今天同意，推進利用凍結的俄羅斯央行資產孳息來武裝烏克蘭的計畫，烏克蘭此時要求為其裝備落後的部隊提供更多彈藥。

法新社報導，俄烏戰爭自2022年2月至今已超過兩年，但因西方國家武器交付減緩，烏克蘭阻止俄軍的努力益形艱辛。

於此同時，俄羅斯總統蒲亭在鎮壓反對派後，在日前大選順利贏得新的6年任期，進一步加強鐵腕控制。

這項援烏提案是歐盟在布魯塞爾（Brussels）峰會的核心，一旦獲准，烏克蘭每年可獲約30億歐元援助。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「我很高興領袖們贊同我們的提議，即利用俄羅斯固定資產的巨額收入，做為烏克蘭增強軍備的資金。」

歐盟凍結了俄羅斯央行約2000億歐元資產，作為對莫斯科揮軍進攻烏克蘭懲罰性制裁的一部分。

就在歐盟為烏克蘭尋求更多資金之際，烏克蘭另一個金主美國計劃以600億美元援烏，但仍在國會卡關。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊向歐盟27國領袖發表講話，他表示烏軍彈藥短缺，這對歐洲來說是「恥辱」。

澤倫斯基說：「歐洲可以提供更多，現在證明這一點至關重要。」基輔遭受大規模空襲後，他也呼籲增援烏克蘭的防空系統。

歐盟領袖堅稱，以凍結資產孳息援烏，就法律而言站得住腳。但俄羅斯警告，將以法律和「其他報復方法」反擊。

除了努力向基輔提供更多武器外，歐盟領袖還討論如何促進歐洲國防工業，以便能夠武裝烏克蘭並建立自己的軍隊

儘管俄羅斯已將經濟置於戰時狀態，但歐盟卻遠未兌現去年做出這個月前提供烏克蘭100萬發砲彈的承諾。

捷克計劃自全球各地購買數十萬枚砲彈援烏；法國和愛沙尼亞建議以聯合借款的形式供應烏克蘭國防開支，類似疫情期間大規模支援歐盟的計畫。

但以德國等「節儉」國家為首的歐盟多數成員斷然拒絕這種作法。相反的，領袖們呼籲歐盟放款機構「歐洲投資銀行」（European Investment Bank）擴大對國防部門的支持。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130322