英國完訓首批新生代烏克蘭飛行員 移轉法國進階訓練

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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）英國國防部表示，第一批由英國空軍培訓、此前無實務經驗的烏克蘭飛行員21日結業，後續將前往法國參加進階課程，為日後接受F-16戰機實機訓練做準備。

這些飛行員在英國接受密集基本飛行技能、地面課程及英語能力訓練，包括低空飛行、進階編隊飛行、航空醫學和科學。

英國去年8月開始培訓烏克蘭空軍。去年12月結業、後續移訓丹麥的第一批學員總計6位，他們都是具實戰經驗的飛行員；近日結業者則不具實戰經驗，總計10位。烏克蘭飛行員在英國接受訓練，主要是為他們接續前往其他國家參加進階課程建立基礎。

英國沒有F-16，但在促成各國提供西式戰機和訓練、協助烏克蘭建立北大西洋公約組織（NATO）規格空軍方面，扮演要角。考量性價比、操作和升級改裝容易度等因素，F-16是烏克蘭目前偏好用於取代部分蘇聯式戰機、與北約接軌的機種。

英國國防部預估，烏克蘭今年夏天、或夏天以前，將收到第一批F-16。

去年7月，英國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威、加拿大、比利時、盧森堡、波蘭、羅馬尼亞、葡萄牙等11個國家成立援烏戰機暨空戰能力聯盟；8月持有出口許可的美國授權各國向烏克蘭移交F-16，援烏戰機聯盟成員隨後擴增至14國，納入美國、法國、希臘。

聯盟由美國、丹麥、荷蘭主導，各成員國協助烏克蘭的方式不盡相同，涵蓋供應戰機本身、零組件、武器等硬體，以及提供訓練用機、教官、場地。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）說，過去兩年，英國在建構烏克蘭的現代空軍能力方面扮演領航角色，包括協助提升既有軍機性能、率先提供長程打擊巡弋飛彈。烏克蘭空軍已在重創俄羅斯黑海艦隊，發揮致命打擊力。

除了飛行員，英國也協助訓練航空工程技師。自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，英國已協訓約3萬6000名烏克蘭武裝部隊成員。

英國近日並宣布，將在今年內供應烏克蘭超過1萬架先進無人機。（編輯：陳惠珍）1130322