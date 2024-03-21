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俄羅斯稱攻下烏東托南克村 30多枚飛彈轟基輔

2024/3/21 22:36
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）莫斯科今天說，俄羅斯軍隊已經佔領烏克蘭東部的另一個村莊，距離上個月落入俄軍手中的阿夫迪夫卡市（Avdiivka）約10公里。

法新社報導，這是莫斯科本週聲稱占領的阿夫迪夫卡市以西第2個村莊，由於基輔缺乏彈藥，俄羅斯最近在戰場上取得一些勝利。

俄羅斯國防部在每日簡報中說：「俄羅斯武裝部隊解放了托南克村（Tonenke）。」並提及這是一個有幾條街道的河邊小村莊。

俄羅斯上個月奪取阿夫迪夫卡，這是兩年衝突中最血腥的戰鬥之一，莫斯科吹噓這是一個轉捩點。

俄羅斯今天早上對基輔發動大規模飛彈攻擊，烏克蘭表示，莫斯科已向基輔發射超過30枚飛彈。

俄羅斯國防部說，對烏克蘭武裝部隊「指揮中心」使用了包括「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈在內的「高精度武器」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾誓言回應烏克蘭升高對俄羅斯邊境地區的襲擊。

國防部說，俄羅斯部隊「繼續採取措施，防止破壞和偵察團體滲透」貝爾哥羅德（Belgorod）邊境地區。

俄羅斯邊境地區最近幾天受到烏克蘭日益增加的炮擊，以及反克里姆林宮武裝分子從烏克蘭這邊入侵。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1130321

#俄羅斯
#俄羅斯國防部
#烏克蘭
#基輔
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