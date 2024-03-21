澳洲加入無人機援烏國際聯盟 荷蘭提供F-16彈藥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎培拉／基輔21日綜合外電報導）澳洲今天表示，將加入一個國際無人機聯盟，和英國及拉脫維亞等盟國一同援助烏克蘭抗戰大業。荷蘭則宣布提供烏國3億5000萬歐元，用於購買F-16戰鬥機彈藥和無人機。

法新社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示：「讓烏克蘭堅持到底、能夠按照自己方式解決這場衝突，這是我們為此做出貢獻的重要方法。」

烏克蘭試圖戰勝俄羅斯侵略，一直靠大量使用無人機來彌補砲彈短缺。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經矢言，要在今年生產100萬架無人機。烏克蘭官員告訴法新社，武裝部隊每月需要10萬到12萬架無人機，因此外部援助不可或缺。

澳洲宣布這項消息時，正值英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）到訪澳洲首都坎培拉。

英國和拉脫維亞上個月同意主導這個無人機聯盟，目標再向烏克蘭提供數千架無人機。

夏普斯表示，無人機在戰爭初期不是要角，但「現在正發揮越來越重要且微妙的作用」。

倫敦已經表示，將撥款2億英鎊（約新台幣81億元）提供「規模最大的無人機外國援烏案」。

另外，荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）昨天訪問烏克蘭首都基輔時宣布，將提供烏國3億5000萬歐元（約新台幣122億元），用於購買F-16戰鬥噴射機彈藥和先進無人偵察機。

歐龍仁結束為期2天的烏克蘭之行後接受路透社訪問時說，此行是為展現團結，並宣布新的援助計畫。

根據荷蘭國防部新聞稿，歐龍仁在德國拉姆施坦（Ramstein）舉行的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議中表示，1億5000萬歐元將用於可從F-16戰鬥機發射的空對地導向飛彈，2億歐元將用於情報、監視、偵查無人機。

荷蘭承諾今年向烏克蘭提供20億歐元軍事援助，其中一大部分將用於資助彈藥和無人機。為終結戰場失利，基輔當局早已表達這方面的迫切需求。

丹麥、荷蘭和美國在制定飛行員培訓計畫並捐贈飛機後，預計今年夏天對烏克蘭交付首批數十架F-16戰機。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130321