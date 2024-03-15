英防相專機疑遭俄羅斯電子干擾 英美瑞典啟動偵察

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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國國防大臣夏普斯搭乘的運輸機13日晚間自波蘭返英途中，在距俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）100公里內上空遭遇電子干擾，影響衛星導航和通訊系統運作，長達約30分鐘。

根據飛航追蹤系統，14日上午，美、英陸續派遣偵察機前往加里寧格勒所在的波羅的海空域，執行數小時任務。7日剛正式加入北大西洋公約組織（NATO）的瑞典也派機前往。

夏普斯（Grant Shapps）與英國「泰晤士報」（The Times）等隨行媒體記者前往波蘭，視導慰問部署於東北部奧日什（Orzysz）訓練場的英國部隊。數百名英國陸軍成員在當地參加北約「堅定捍衛者」（Steadfast Defender）軍演。這是自冷戰結束以來，北約最大規模演訓。

奧日什距加里寧格勒約3小時車程。加里寧格勒夾在立陶宛與波蘭之間，可藉由立、波之間狹長的蘇瓦烏基走廊（Suwałki Gap）通往白俄羅斯，且擁有俄羅斯在波羅的海唯一的不凍港，以及波羅的海艦隊和數個空軍基地，屬戰略要地。

據隨行媒體報導，夏普斯與記者搭乘的「獵鷹900LX」（Falcon 900LX）運輸機13日在接近加里寧格勒時，發生全球衛星定位系統（GPS）遭電子干擾的情況，機上行動電話突然無法連上網路。專機被迫啟用備援系統，所幸人員安全未受影響。

一名軍方消息人士告訴「泰晤士報」，儘管英國空軍有備而來，俄方「極度不負責任」的行為仍對民用航機造成不必要的風險、甚至生命危險。

至於14日上午的偵察行動，消息人士告訴「每日郵報」（Daily Mail），這類任務屬「例行性質」。

英國國防部未就13至14日的事件發布正式回應。首相辦公室一名發言人表示，航機在加里寧格勒一帶遭遇電子干擾「不是罕見情況」。

自賽普勒斯（Cyprus）阿克洛迪瑞（Akrotiri）基地起飛的英國空軍軍機即常遭遇俄方電子干擾，可能來源包括鄰近的敘利亞。此外，報導提到，加里寧格勒一帶空域近幾個月有數百架次民航機回報，定位導航系統曾遭干擾。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的電子作戰、雷達和軍用通訊專家魏廷頓（Thomas Withington）指出，俄羅斯有能力操縱衛星訊號，讓航機顯示錯誤虛假的飛行路徑，誤導地面指揮管控人員。

訪問波蘭期間，夏普斯告訴隨行記者，英國有必要提高防衛預算，最好能達到國內生產毛額（GDP）的3%。不過，他說，這需交由下一屆國會和政府決定。

英國預計今年下半年、最遲明年1月舉行大選。英國目前防衛支出約占GDP的2.27%。

儘管夏普斯及部分官員、國會議員和軍事將領近期屢示警英國面臨第二次世界大戰以來最嚴峻安全環境、需要更多資源強化軍力，6日發布的春季預算案卻未見顯著提升防衛事務投資，引發批評。

夏普斯提到，他近日訪問烏克蘭，在當地的所見所聞可謂「敲響警鐘」。他再次示警，西方必須為未來可能的戰爭加強做好準備，以免現在疏於投資、未來卻得付出更重大代價。

他也再次提到，若俄羅斯在烏克蘭得逞，中國可能會更放膽進犯台灣，英國屆時將面臨多重危機。

夏普斯曾在1月中旬演說示警，冷戰後的「和平紅利」時代已結束，世界正從「戰後」過渡至「戰前」時期，世界各地的衝突未來只會增加；5年之內，世界恐怕就得面對涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的多場衝突。（編輯：周永捷）1130315