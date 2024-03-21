英國與澳洲簽署新國防協議 以利駐軍與分享情報

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（中央社坎培拉21日綜合外電報導）英國與澳洲今天在坎培拉簽署一項新的國防協議，為這兩個長期盟友駐紮軍隊與分享軍事情報鋪路。

法新社報導，兩國防長表示，這項協議包含「駐軍地位協定」（status of forces agreement），讓兩國士兵更容易在對方國家部署與運作。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天在坎培拉（Canberra）的國會儀式上，與澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）簽署這項協議。

馬勒斯在簽署協議後向媒體表示：「隨著世界變得更複雜與不穩定，我們必須將我們最重要的夥伴關係現代化。我們今天達成的協議將確保未來獲得這一成果。」

這項協議並未達到全面共同防禦協議的程度，後者將約束一方在另一方遭遇攻擊或威脅時出面干預。然而，英澳表示如果出現威脅，他們「承諾將相互磋商」。

北大西洋公約組織（NATO）盟國間常見的駐軍地位協定，概述了駐紮地主國的外國軍事人員相關規定。澳洲已與美國簽署長期的駐軍地位協定。

除了美國外，澳洲與英國也是剛起步的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）國防聯盟成員。這3國簽署具里程碑意義的AUKUS協議，目的在遏阻中國在亞太地區的軍事擴張。

AUKUS協議的一個主要部分，是承諾協助澳洲打造一支核動力潛艦艦隊，這是澳洲有史以來規模最大的軍隊升級之一。根據今天簽署的協議，澳洲士兵將能更容易在英國核潛艦上受訓，或讓英國人員更容易駐紮在澳洲。

由於面臨政治上可能改變的前景，英美政府都在趕著替AUKUS協議奠定基礎。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130321