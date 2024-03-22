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路透：中法等國施壓 烏克蘭擬撤戰爭資助者黑名單

2024/3/22 13:28（3/22 14:04 更新）
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圖為烏克蘭首都基輔獨立廣場一隅。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦/柏林21日綜合外電報導）兩名知情人士透露，由於中、法等國強烈反對，烏克蘭可能在數天內廢除「戰爭資助者」黑名單；這份名單原本是基輔當局揭露與俄國仍維持生意往來企業的核心措施。

路透社引述知情人士透露，烏克蘭可能最快22日廢除這份黑名單。不僅如此，烏方還將停用一個內容描述西方制裁的個人、企業和俄羅斯武器零件來源細目的相關網站。

烏克蘭這份黑名單雖無法律效果，卻讓約50家大企業難堪，它們因為在俄營運、在俄繳稅而間接助長俄國侵烏被列入名單。

路透社認為，俄國入侵烏克蘭已兩年多，若烏克蘭果真終止這種公開點名指責的做法，將顯示基輔當局恐必須軟化立場；當前烏克蘭愈來愈難維繫在全球的支持。

一名知情人士說「這與中國有關，但不只有中國」；他暗示法國也施壓，希望將零售商「歐尚」（Auchan）和家居裝修商「勒華梅蘭」（Leroy Merlin）移出黑名單。

烏克蘭穀物主要消費方的中國，今年2月要求烏方將14家中國企業移出黑名單，以「消除負面影響」。

雖然中國被普遍視為俄羅斯盟國，烏克蘭仍表示希望中國參加今年春天舉行的全球領袖峰會，推進烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的和平願景。

另一消息人士指出，中、法、奧地利和匈牙利都曾為這份黑名單向基輔施壓，名單可能近日從網路撤下。

上述4國的外交部未立即回應或不願置評。

匈牙利長期與烏克蘭關係緊張，持續與俄國往來。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）雖譴責俄國侵烏，政府卻拒絕運送武器給烏克蘭，並一再主張和平談判。

匈牙利2023年揚言要阻止歐盟向烏克蘭提供軍事支援及制裁俄羅斯，除非黑名單移除匈牙利OTP銀行；數月後這家銀行就被撤出名單。

奧地利不但也持續使用俄國天然氣，同時也是俄羅斯的金流樞紐，在相關議題上也見類似匈牙利的作法。

這份黑名單還包括9家美企、4家法企、4家德企。

兩名消息人士說，這份由烏克蘭的國家防制腐敗局（NACP）所訂的黑名單可能轉由烏克蘭軍事情報機構管理與維持。目前不清楚屆時這份名單是否仍會公開。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130322

#中國
#俄羅斯
#烏克蘭
#澤倫斯基
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