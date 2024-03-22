波士尼亞歷史性一步 歐盟同意啟動入盟談判

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（中央社布魯塞爾/塞拉耶佛21日綜合外電報導）歐盟領袖今天同意邀請巴爾幹半島國家波士尼亞展開加入歐盟的資格談判，同時強調波國必須在談判開始前進行更多改革。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天在布魯塞爾舉行的峰會上宣布這項決定後，在社群平台X對 波士尼亞 波士尼亞-赫塞哥維納小檔案 首都：塞拉耶佛 語言：波士尼亞語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語 面積：51197平方公里 人口：約325萬 宗教：伊斯蘭教、東正教、天主教 幣制：波赫馬克Bosnian Convertible Mark (BAM) 資料來源：外交部 看更多 關閉 人說：「恭喜！你們在我們的歐洲大家庭中占有一席之地。」

各界認為歐盟領袖這項決定是波士尼亞歷史性的一步，在波國一場毀滅性戰爭結束近30年後，民眾燃起希望，盼國家能夠甩開種族對抗和分裂威脅的標誌，擺脫不穩定局面，向前邁進。

外交部長柯納科維奇（Elvedin Konakovic）告訴N1電視台說：「今天是波士尼亞-赫塞哥維納歷史上最好的日子之一。」首都塞拉耶佛（Sarajevo）主要街道上懸掛著數百面歐盟旗幟。

近幾個月來，波士尼亞通過與歐盟執行委員會 （European Commission）2019年制定的14項優先事項相關法律，重點在於民主與國家運作、法治、基本權利和公共行政改革。

歐盟領袖們在峰會上同意，一旦波士尼亞採取歐盟執委會去年10月所作的「所有相關步驟」建議，歐盟將採取下一步驟，進行波國的成員資格談判。

波國入盟談判可能需要多年時間，並且需要進行更多政治和經濟改革才能取得成員資格。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130322