北約總部升旗歡迎新會員 瑞典軍事實力不容小覷

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（中央社記者田習如布魯塞爾11日專電）北約今天在總部升起瑞典國旗，歡迎這個頗具軍力的第32個成員。北約秘書長史托騰伯格表示瑞典入會強化了盟國反制俄羅斯侵略野心，瑞典總理克里斯特森表示將與盟國共同承擔防衛責任與安全風險。

瑞典在8日完成一切手續，正式加入北大西洋公約組織（NATO），北約今在總部布魯塞爾舉行典禮，將瑞典國旗與其他31國並排升起。瑞典終結200年不締結軍事同盟的中立傳統，代表波羅的海沿岸除了俄羅斯的所有國家，全都集結在與俄國對立的軍事同盟裡。

北祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在典禮前的記者會上，以大仲馬（Alexandre Dumas）小說「三劍客」裡的名言代表北約共同防禦核心價值「人人為我，我為人人」，他說瑞典從北約的長期夥伴成為盟友，對瑞典本身和北歐的安全穩定有好處。

他也歡迎瑞典高端一流的軍事實力對北約有所貢獻，使北約更大更強。他說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）曾要求北約不再增加成員，但俄軍入侵烏克蘭的戰爭改變了一切，不只烏克蘭申請加入北約，連原本未預期的芬蘭和瑞典也加入，與蒲亭的期待相反。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前表示烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判終結與俄羅斯的戰爭。史托騰伯格在記者會致詞最後特別主動強調，「投降不是和平」，北約將持續支持烏克蘭，和平談判必須保障烏克蘭領土主權完整。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kirstersson）則為加入北約表示驕傲，並說瑞典觀禮代表團成員包括王儲維多利亞公主（Princess Victoria）和6個黨派領導人，彰顯瑞典國會和人民的高度支持。

他指出，瑞典有軍事實力，近年也已加倍國防支出，目前國防預算已超過國內生產毛額（GDP）的2%，加入北約是雙向的獲得並提供安全保障，「我們從跟隨北約轉型到與北約一起（行動）」。

北約盟國在2014年承諾國防支出占GDP至少2%，去年仍有超過半數成員未達標，瑞典2023年國防預算占GDP也只有1.54%。

這個人口只約1000萬的國家，「帶槍投靠」北約的軍事實力不容小覷。

瑞典擁有紳寶集團（Saab AB）這家國際級航太及防衛公司，原本卡住瑞典的北約成員匈牙利，就是在達成採購紳寶生產的JAS-39「獅鷲」戰鬥機（Gripen）交易案後，匈牙利國會才隨即投票通過瑞典入會同意案。

此外，據國際戰略研究所（IISS）估計，到2023年11月止，瑞典擁有1017台裝甲運兵車，在北約國家中排名第5，比歐洲大國的德國、西班牙和英國還多。

在歐洲國家加強軍事生產及部署的趨勢下，瑞典可望扮演更重要角色。（編輯：高照芬）1130311