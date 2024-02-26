瑞典為何改變中立策略要加入北約？對國防影響？QA一次看

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（中央社斯德哥爾摩26日綜合外電報導）俄羅斯2022年初入侵烏克蘭後，瑞典在同年5月申請加入北大西洋公約組織（NATO）。隨著匈牙利國會預料在今天表決通過此案，瑞典加入北約即將掃除最後一道障礙。

瑞典加入美國主導的北約，對其國防和北大西洋地區的地緣政治平衡，勢必帶來顯著的改變，法新社整理瑞典加入北約的3項問答如下。

瑞典為何決定加入北約？

早在19世紀初拿破崙戰爭結束時，瑞典就採取中立的外交策略。冷戰結束後，瑞典將中立外交策略調整為軍事不結盟策略。

瑞典雖曾派兵參加國際維和任務，但已有200多年未參戰。瑞典上一次涉入的軍事衝突，是1814年的瑞典—挪威戰爭。

瑞典雖然一直沒加入北約，但跟這個軍事同盟的關係卻日益密切，包括在1994年加入北約的「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）計畫，並於1997年加入「歐洲—大西洋夥伴理事會」（Euro-Atlantic Partnership Council）。

不過，多數瑞典人民長期反對瑞典取得北約正式會員資格，瑞典最大政黨社會民主黨（Social Democrats）也把加入北約視為一種禁忌。

然而，俄國入侵烏克蘭，導致瑞典輿論風向和各政黨的態度丕變。瑞典多數國會議員在2022年5月表決通過申請加入北約。

瑞典可為北約帶來什麼？

長久以來，瑞典的政策明定該國需要一支強大的軍隊以維持其中立性。但瑞典在冷戰後大砍國防支出，將軍事焦點轉向全球其他地方的維和行動。

瑞典政府的資料顯示，瑞典1990年的國防支出占國內生產毛額（GDP）2.6%，到2020年縮小至1.2%。

俄國出兵攻打烏克蘭後，瑞典於2022年3月再度宣布將提高國防支出，目標是軍費對GDP占比「盡快」達到2%。瑞典政府去年說，今年的軍費占GDP比重有望超過2%目標。

瑞典集結不同兵種的兵力，可派出約5萬人，其中半數是備役軍人。瑞典空軍的現役裝備包括90多架國產JAS-39「獅鷲」戰鬥機（Gripen），瑞典海軍則擁有幾艘小型護衛艦和潛艦。

加入北約對瑞典的國防有何影響？

加入北約後，瑞典的軍事考量將在幾個關鍵方面產生變化。瑞典國防研究院（FOI）研究員亨寧森（Jan Henningson）告訴法新社說：「瑞典長期以來都假設：『我們將獨自解決任務』。」

但他解釋說，「現在這個情況變了」，瑞典加入北約後，國防行動須按北約的規範進行。

另一位瑞典國防研究院分析家達斯歐（Robert Dalsjo）表示：「現在我們必須學會團隊合作。我們須接受這個事實：我們不只準備要保護本國領土，還須捍衛北約盟國的領土。」（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130226