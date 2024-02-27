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瑞典將加入北約 國內肯定其他成員國表歡迎

2024/2/27 20:24（2/27 20:49 更新）
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩27日專電）匈牙利國會26日通過瑞典加入北約的申請案，瑞典國內輿論評論正面，而同為北約成員國的芬蘭、挪威與波羅地海國家也都樂見瑞典成為北約一員。

瑞典在2022年俄國侵略烏克蘭後申請加入北約，與鄰國芬蘭共同提出申請，但芬蘭已於去年加入，瑞典則是先經歷土耳其提出多項有關瑞典國內庫德族政治活動議題的要求，又有匈牙利提出延後通過瑞典申請的阻礙，終於在26日取得北約所有成員國同意，將成為北約第32個成員國。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在昨天記者會說，瑞典終止200年的中立立場加入北約，對瑞典來說是相當重大的轉變，但也是理所當然的。加入北約就像加入民主聯盟，跟長久以來的合作夥伴，繼續為維持和平、安全與民主體制共同努力。

他表示，加入北約對北歐國家來說也是歷史性一刻，500年來北歐國家終於處於共同的防禦聯盟。瑞典加入北約，讓瑞典跟這些價值類似、情感連結深厚的鄰近國家，不再只是鄰居、朋友，更是軍事安全的盟友。

克里斯特森表示，瑞典為了擁有安全而選擇申請加入北約，也將提供安全給北約盟國，將提供北約陸、海、空，甚至地面下的安全防衛。

克里斯特森今天接受瑞典廣播電台（Radio Sweden）訪問表示，俄國當然不喜歡看到其他國家互相合作防禦，但加入北約並不會增加俄羅斯攻打瑞典的風險。他也相信，加入北約的國家比起沒有加入北約的國家更加安全。

瑞典各大報今天刊出評論多對瑞典加入北約有正面評價，並認為這是正確且適當的選擇。

當地媒體認為，瑞典因而可以、且將改變世界安全局勢；瑞典成為北約會員是對的一步，也是全新的一步。

瑞典的鄰國芬蘭、挪威、立陶宛、愛沙尼亞皆恭賀瑞典加入北約，並認為這對於北約、北歐區域安全都有益處。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）對瑞典加入北約表示歡迎。在兩國申請加入北約期間，他曾多次強調兩國一起加入北約的重要性。（編輯：陳惠珍）1130227

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