匈牙利總統簽署法案 同意瑞典加入北約

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（中央社布達佩斯5日綜合外電報導）匈牙利總統今天簽署了批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）申請的法案，這是北歐國家瑞典成為北約第32個成員國之前的最後技術步驟。

法新社報導，匈牙利國會2月26日批准了瑞典的申請入會計畫，結束一年多來因俄羅斯入侵烏克蘭而令北約其他成員國沮喪的拖延。

總統官網聲明指出：「總統蘇尤克（Tamas Sulyok）今天簽署國民議會（National Assembly）於2024年2月26日做出的關於瑞典加入北約的決議。」

兩個世紀以來一直保持軍事中立的瑞典將受邀加入「華盛頓條約」（Washington Treaty），正式成為北約第32個成員國。

兩年前俄羅斯入侵烏克蘭促使瑞典和鄰國芬蘭申請加入這個跨大西洋集團，結束瑞、芬兩國長期以來的不結盟立場。

新成員的加入必須得到每個北約成員國的批准。

芬蘭去年4月加入，但瑞典的申請遭匈牙利和土耳其擱置，安卡拉直到今年1月才批准斯德哥爾摩的申請。

儘管匈牙利一再表示原則上支持瑞典加入，但仍不斷延長這一進程，並要求斯德哥爾摩停止「誹謗」匈牙利政府。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在布達佩斯會晤後，奧班宣布兩人釐清了「我們共同的良好意願」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130306