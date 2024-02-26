北約加入瑞典後將包圍波羅的海 但俄仍具威脅性

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）一旦瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），將使得北約包圍具戰略重要性的波羅的海完成最後一塊拼圖。然而專家提醒，俄羅斯在水上及水下依舊對區域構成威脅。

法新社報導，繼芬蘭去年加入北約後，瑞典如今眼看也將成為北約一員。這代表包圍波羅的海的所有國家除了俄羅斯以外，其餘都將是美國為首的北約組成分子。

一些人因此將波羅的海稱為「北約之湖」。這使得西方盟邦現在看來占據有利位置，一旦與俄羅斯爆發戰爭，得以掐住俄國在這一關鍵航道的操作空間。

然而分析師警告，儘管瑞典的加入，有助北約施展控制力及增援脆弱的波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛；但俄羅斯仍能從重軍部署的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）對區域構成威脅，以及可能破壞海底基礎設施。

加里寧格勒夾在波蘭和立陶宛之間，莫斯科近年來將這裡變成歐洲最軍事化的地區之一，部署了能搭載核武的飛彈。

儘管駐紮在加里寧格勒的俄羅斯波羅的海艦隊威力已不如冷戰時期，且在俄國全面侵略烏克蘭後，艦隊能力也已削弱部分。

但美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）研究教授德尼（John Deni）指出，克里姆林宮持續投資發展這支艦隊的水下作戰能力，且艦隊仍有足夠火力執行小規模登陸及威脅北約的補給線。

德尼告訴法新社：「從火炮、間接射擊和具核子能力武器等方面來看，他們（俄羅斯）在區域的火力數量及攻擊範圍都超越北約盟國。」

瑞典入盟雖令北約歡喜，但德尼提醒北約，切勿將波羅的海想成是屬於自己的地方，「把它稱為『北約之湖』只會招致自滿」。

俄烏戰爭爆發後，波羅的海海底輸送管線和電纜線發生連串備受矚目的破壞事件，敲響北約對於自身脆弱性的警鐘。

北約雖然已加強自身海軍部署作為回應，也正在尋求進一步強化其監視能力，不過，密切關注水下動靜本身就是一項艱鉅任務。

德國的漢堡聯邦國防軍大學（Bundeswehr University Hamburg）研究員波拉克（Julian Pawlak）說：「要像在陸上控制領土那樣全面控制一片海洋，是非常困難的事。」

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究員艾蘭德（Minna Alander）也表示：「從地圖上來看，波羅的海在地理上確實正成為北約之湖；但北約仍有工作要做。」（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130226