俄烏戰爭2週年 中歐4國軍援烏克蘭無共識

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（中央社記者彭維楀華沙29日專電）俄羅斯侵略烏克蘭戰爭滿2年，中歐4國捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克27日於捷克首都布拉格召開會議，對於軍援烏克蘭一事，波蘭與捷克總理表達西方國家應繼續援助，但匈牙利與斯洛伐克總理認為，軍援恐將擴大衝突。

俄烏衝突持續，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）和捷克總統帕維爾（Petr Pavel）皆表示，西方應繼續為烏克蘭提供軍事支援。但匈牙利總理奧班（Viktor Orban）與斯洛伐克總理費科（Robert Fico）則認為，軍援可能擴大衝突，應該是要更有力推動和平。

波蘭新聞社（PAP）報導，中歐4國領袖對於援助烏克蘭無共識。匈牙利總理奧班指出，「我們可以向烏克蘭運送武器、金錢和裝置，但如果一直這樣，只會造成俄烏雙方有數以萬計的受害者」，堅決表達匈牙利反對軍援，但願意以人道救援方式來協助烏克蘭。

斯洛伐克總理費科也說，俄烏戰爭不能用武器來解決，歐盟應該要有和平計畫，並且終止軍事援助。

自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）報導指出，儘管4國領袖在軍事議題上未達共識，但他們對於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前指出為阻止俄戰勝、不排除西方派兵援烏的主張，一致表達否決。

至於能源議題，4國領袖都認為需要更多核能，並對非法移民持強硬立場，特別是歐盟強制性的移民配額政策。

中歐的波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利等4國地理位置相近並有共同歷史淵源，一般簡稱中歐4國。這4國還組成政治及文化合作的跨國組織維西格勒集團（Visegrad Group），不時協調彼此政策，因此又稱為V4。（編輯：張芷瑄）1130229