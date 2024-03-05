冷戰後北約最大演習 準會員國瑞典參與

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（中央社挪威波多／瑞典盧勒4日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）舉行冷戰結束以來最大規模的軍事演習，即將加入北約的瑞典今天派出部隊、直升機和戰機參與。

路透社報導，瑞典上週獲得最終批准後，可能數日內就會加入北約。

這次演習有來自10多國的2萬多名軍人參加。

在挪威北部的波多（Bodoe），美國和挪威的F-35戰機、芬蘭的F-18戰機和瑞典的獅鷲戰機（Gripen）一同在博丁營（Camp Bodin）軍事基地上空低空飛行。

挪威皇家空軍司令福蘭德（Rolf Folland）表示：「現在的新概念是，我們試圖進一步整合，由於芬蘭和瑞典即將成為新的北約成員，這麼做是可能的。」

這場在挪威、瑞典和芬蘭最北部舉行的演習，是北約「2024年堅定捍衛者」（Steadfast Defender 2024）演習的一部分。「2024年堅定捍衛者」旨在演練美國軍隊如何增援北約東翼的歐洲盟友，並測試新的區域防禦計畫。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130305