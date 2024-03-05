更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/300
首頁 / 國際

冷戰後北約最大演習 準會員國瑞典參與

2024/3/5 11:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社挪威波多／瑞典盧勒4日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）舉行冷戰結束以來最大規模的軍事演習，即將加入北約的瑞典今天派出部隊、直升機和戰機參與。

路透社報導，瑞典上週獲得最終批准後，可能數日內就會加入北約。

這次演習有來自10多國的2萬多名軍人參加。

在挪威北部的波多（Bodoe），美國和挪威的F-35戰機、芬蘭的F-18戰機和瑞典的獅鷲戰機（Gripen）一同在博丁營（Camp Bodin）軍事基地上空低空飛行。

挪威皇家空軍司令福蘭德（Rolf Folland）表示：「現在的新概念是，我們試圖進一步整合，由於芬蘭和瑞典即將成為新的北約成員，這麼做是可能的。」

這場在挪威、瑞典和芬蘭最北部舉行的演習，是北約「2024年堅定捍衛者」（Steadfast Defender 2024）演習的一部分。「2024年堅定捍衛者」旨在演練美國軍隊如何增援北約東翼的歐洲盟友，並測試新的區域防禦計畫。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130305

北約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本防相與北約將領座談 確認有必要強化合作
172.30.142.219