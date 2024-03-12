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因應俄侵略 波蘭籲北約成員國防支出達GDP占比3%

2024/3/12 09:50（3/12 10:03 更新）
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（中央社華沙11日綜合外電報導）波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天表示，為了因應俄羅斯入侵烏克蘭，北大西洋公約組織（NATO）成員國應把國防開支提高到國內生產總值（GDP）的3%。

北約目前的國防開支目標是GDP的2%，而波蘭的相關開支已達約4%。

法新社報導，杜達告訴記者：「我想在不久的將來提議…北約成員國共同決定聯盟應要求國防開支從GDP的2%提升到3%。」

他在前往華府和布魯塞爾之前說：「這會是一道門檻，絕對不建議低於這道門檻。」

杜達與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）明天將與美國總統拜登會面，紀念波蘭、捷克、匈牙利加入北約25週年。

杜達說，北約必須「對俄羅斯的侵略做出明確且勇敢的反應」。他補充道：「這個反應將包含強化北約的軍事能力。」

他說，北約是一個「防禦聯盟，而防禦意味著若有人威脅我們，我們就會有所反應」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130312

#北大西洋公約組織
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#波蘭
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