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瑞典加入北約 總理：歐洲國家應更重視中國威脅

2024/3/13 19:04
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩13日專電）瑞典日前正式加入北約，總理克里斯特森接受歐洲媒體訪問表示，在歐洲的北約會員國應該更加注意美國的安全政策，且應更加重視中國對亞洲其他國家可能造成的威脅。

北大西洋公約組織（NATO，北約）布魯塞爾總部11日升起瑞典國旗，歡迎瑞典這個頗具軍力的第32個成員。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在出席典禮後，接受歐洲政治新聞網Politico專訪。

他表示，瑞典承諾會給波羅地海國家的盟友全力支持，這個區域經常遭受來自俄羅斯的威脅，因此對瑞典來說，在此駐紮部隊是很自然的選項。

面對川普可能在11月重返白宮，克里斯特森表示，歐洲有必要說服美國，繼續重視俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

他說，北約的歐洲會員國需要建立夠強大的防衛能力，而不是只期待美國會提供強大的防衛並且為其買單。他認為，歐洲必須團結支持烏克蘭，才能說服美國加強支援。

除此之外，克里斯特森說，另一個關鍵就是美國的核心戰略所關切的，也就是中國問題。

他認為，如果歐洲國家希望美國能跟歐洲有更穩固的關係，歐洲國家就需要理解美國在世界其他區域關切的議題。歐洲國家需要對太平洋的安全狀況有更多了解，並且瞭解中國的動態以及中國對其他亞洲國家帶來哪些威脅。

克里斯特森說，歐洲需要減少在戰略方面對中國的依賴，這樣才能跟美國路線一致。

他認為，歐洲在安全議題上應該要有更廣泛的觀點，不該只關注軍事，像貿易依賴、原料依賴這些議題，歐洲就不如美國來的有警覺。

他表示，世界上如果有更多民主國家團結起來，並且時常開會、討論、合作，甚至挑戰中國的作風，會更有益處。

他在訪談中也談到他對天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前建議烏克蘭「舉白旗」以換取和平的看法，克里斯特森認為，投降與和平是不一樣的兩件事，若沒辦法分辨這兩者的差別會很危險，他認為達成和平所需的條件有很多，不只是投降。

瑞典在8日完成手續，正式加入北大西洋公約組織，終結200年不締結軍事同盟的中立傳統。（編輯：高照芬）1130313

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