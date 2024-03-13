蒲亭警告西方：俄羅斯已為核戰做好準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭在今天見報的談話中說，俄國依舊處於備戰狀態，且對核戰做好完全準備，但目前並非「凡事都一頭熱往這方面前進」。他同時說無論誰當美國總統，俄方都會合作。

路透社報導，根據與俄國官媒的訪談，蒲亭（Vladimir Putin）說一旦主權受到威脅，俄羅斯已準備好動用核武。蒲亭2022年2月全面入侵烏克蘭後，幾乎篤定將在本月15日至17日舉行的俄國總統大選勝出。

關於俄國是否真做好核戰的準備，蒲亭告訴第一頻道（Rossiya-1）和俄羅斯新聞社（RIA）說：「從軍事-技術觀點來說，我們當然準備好了。」

他表示，美國明白，若部署美軍在俄羅斯領土或向烏克蘭派兵，俄方將視為干預之舉。

他說，在美國境內，「無論是俄美關係領域還是戰略克制領域，專家人數都夠多」。他說：「因此我不認為，這裡凡事都一頭熱往這（核衝突）方面前進，但我們已經做好準備了。」

他重申，動用核武一事，是克里姆林宮核理論所明定的，其政策詳述了俄羅斯可以動用武器的條件。

蒲亭說：「武器的存在就是為了加以使用。」他說：「我們有自己一套原則。」

他在這場議題廣泛的專訪中說，如果美國執行核試，俄羅斯或許會跟進，「不見得必然這麼做…我們仍須思考一下，但我不排除我們會做同樣的事」。

然而，蒲亭表示，俄羅斯從沒在烏克蘭面臨需要動用核武的情況，「我們何必動用大規模毀滅性武器？從來沒有這樣的需要。」

至於美國選舉方面，蒲亭表示，俄羅斯不干預任何選舉，且無論美國民眾選誰當總統，俄國都會跟對方合作。

他說，川普還是美國總統的時候，曾斥責他與如今的美國總統拜登「同聲一氣」。他說：「最後一年總統任期時，川普先生，也就是現在的總統參選人，責備我與拜登同聲一氣…他在其中一次對話中問我：你希望瞌睡喬（Sleepy Joe，指拜登）勝選嗎？」

蒲亭說：「接著，令我大感意外的，他們開始迫害他（川普），因為他們聲稱我們支持他當總統，根本是一派胡言。」

蒲亭今年2月時曾說，他偏好拜登而非川普當美國總統，說拜登較有經驗且更好捉摸。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130313