瑞典正式加入北約成第32個成員國 總理：邁入新紀元

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩7日專電）瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天將瑞典加入 北大西洋公約組織 北約小百科 全名：北大西洋公約組織

簡稱：北約、NATO 成立時間：1949 年 4 月 4 日 北約為第二次世界大戰後歐洲、北美洲國家鞏固北大西洋地區的軍事安全而建立的國際組織，是西方世界重要的軍事同盟。根據「北大西洋公約第5條」規定，一旦確認其任一成員受到攻擊，則視為針對全體成員之攻擊，其他成員需作出即時反應。 成員國：

創始成員國為美國、加拿大、比利時、法國、盧森堡、荷蘭、英國、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙和義大利，後續加入波蘭、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、西班牙、羅馬尼亞、希臘、土耳其、芬蘭、瑞典 主要機構：北大西洋理事會（部長理事會）、防務計劃委員會、計劃與分析委員會、常任代表理事會、國際秘書處、軍事委員會 看更多 關閉 （NATO）最終文件交給美國國務卿布林肯（Antony Blinken），完成加入北約程序，正式成為第32個會員國。克里斯特森表示，瑞典將因此步入新紀元。

克里斯特森與外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）7日抵達美國華盛頓特區，將瑞典國會批准後的文件親手交給布林肯，瑞典正式加入北約。

克里斯特森7日在華盛頓特區發表演說，表示這是個令他既驕傲又謙卑的一刻，加入北約對瑞典來說是一個很大的改變，同時也是理所當然的改變。

他說，加入北約對瑞典來說如同回到歸屬，瑞典歸屬和平與自由的夥伴合作關係，歸屬北歐鄰國的安全網，也歸屬與許多其他國家合作防衛的聯盟。

他表示，瑞典加入北約是為了能夠用更好的方式，保衛瑞典所代表與相信的價值，以及瑞典的自由與民主。

他在演說中也提及，俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已過了兩年，而俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）尚未達成目標，烏克蘭在各國支持下，每天都展現驚人抵抗意志。烏克蘭人並不是只為了自己國家的獨立而作戰，更是為了瑞典人能夠自行決定其未來命運的權利而戰，為了眾人不被像俄國這樣的國家侵略而戰。

克里斯特森表示，身為瑞典總理，很樂見瑞典國內對於北約的高度支持，人民對於加入北約大多樂見其成，而這個決定在瑞典國會也得到大多數議員支持。這對一個北約國家來說是很重要的優勢，瑞典人對世界展現在面對戰爭與危機時，願意並且能夠團結合作的能力。

他也藉此機會讚揚前任政府的努力，以及原本反對加入北約的政黨因考量國家安全而改變意見，他接替前任政府的努力，並且在申請過程持續與在野黨合作，在任內完成這個入會程序。各政黨可以在國家安全議題摒除己見而合作，這是瑞典自我防衛的一大優勢。

北約成員國。（中央社製圖）

此外，克里斯特森對反對加入北約或對加入北約有疑慮的瑞典人表示，民主社會本來就存在不同意見，他尊重這些意見，並希望嘗試減少這些人的擔憂。

他強調，會員國是自願參與北約的行動，瑞典是否出兵參與北約軍事行動是由瑞典國內做出決定，瑞典也將能自行決定何時參與北約軍事行動。

他同時表示，北約會員國一同演習，並且共同規劃防禦方式與策略，是為了嚇阻侵略，也是為了防衛會員國共同的自由。

克里斯特森指出，瑞典在30年前成為北約的和平夥伴，在北約總部派駐代表團已經超過15年，也參與北約每個重大和平行動，有上千名瑞典士兵曾經參加執行北約於波士尼亞、科索沃和阿富汗等國家的行動任務。幾乎沒有其他會員國像瑞典一樣這麼準備萬全的加入北約。

他認為，加入北約是完全符合邏輯也是理所當然，也符合瑞典多年來國防政策與安全策略。

對於美國總統拜登（Joe Biden）、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及芬蘭前任與現任總統和總理，克里斯特森也感謝他們對瑞典的支持。

克里斯特森在演說的最後表示，今晚瑞典將步入一個新的紀元，往後將發揮人溺己溺精神，與其他國家共同維護和平與自由。（編輯：陳惠珍）1130308