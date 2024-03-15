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紀念入北約25週年波蘭總統總理訪白宮 美宣布提供20億美元軍備貸款

2024/3/15 08:02（3/15 08:37 更新）
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波蘭總統杜達（左）和總理圖斯克（右）共同訪問白宮，與美國總統拜登（中）會面，以紀念波蘭加入北約25週年。（圖取自twitter.com/POTUS）
波蘭總統杜達（左）和總理圖斯克（右）共同訪問白宮，與美國總統拜登（中）會面，以紀念波蘭加入北約25週年。（圖取自twitter.com/POTUS）
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（中央社記者彭維楀華沙15日專電）波蘭總統杜達和總理圖斯克共同訪問白宮，與美國總統拜登會面，以紀念波蘭加入北約25週年。會面著重國防安全，特別是持續向烏克蘭提供支援。美國還宣佈向波蘭提供20億美元的貸款，以購買直升機和導彈等軍備。

美國總統拜登（Biden）特別讚揚波蘭對北約的貢獻，指出波蘭現在將近4%的國內生產總值用於國防，這是北約的最高相對水準。他還感謝波蘭對烏克蘭的支援，包括繼續收容約100萬難民。

在前往美國之前，波蘭總統杜達（Duda）在華盛頓郵報（Washington Post）上建議，北約成員國的國防支出目標，應該從目前佔國內生產總值的2%提高到3%，以應對俄羅斯在烏克蘭戰爭期間增加的軍事支出。美國國務院發言人馬修．米勒（Matthew Miller）在被問及杜達的提議時表示，第一要務是北約成員國中所有國家都達到2%的門檻，因為仍有許多國家都低於2%的門檻。

根據波蘭筆記（Note From Poland）媒體指出，在北約成員國中，波蘭是軍事支出最高的國家，將近佔國內生產總值的4%，美國排名第二，約為3.5%。德國則是少於北約所要求的水平，僅有1.57%。

波蘭總理圖斯克（Tusk）告訴拜登：「沒有強大的波蘭，就不可能有安全的歐洲。我還想說，沒有自由和獨立的烏克蘭，就不可能有公正的歐洲。」在會面後給予媒體發表講話時圖斯克還補充道，他希望來自波蘭和來自歐洲的聲音能改變美國共和黨的主意，支持為烏克蘭提供600億美元的支持。

此次會議拜登也隨後批准了在波蘭建立美國永久軍事基地，並討論與波蘭共同發展核能發電的可能性。（編輯：陳承功）1130315

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