丹麥盼「兩性完全平等」 計劃徵女兵擴充軍力

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（中央社哥本哈根13日綜合外電報導）丹麥政府計劃首次擴大徵兵範圍至女性，並延長男女服役時間至11個月，藉此增加丹麥人服役人數。

美聯社報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，丹麥希望透過擴大兵役範圍至女性，並將男女服役時間由4個月延長至11個月，藉以增加服役的年輕人數量。

佛瑞德里克森在記者會上表示，「我們重新武裝並非因為冀求戰爭；我們重新武裝是因為我們想避免戰爭。」她表示政府希望「兩性之間完全平等」。

根據官方數據，丹麥目前有多達9000名職業軍人，此外還徵召4700名士兵接受基礎訓練。政府希望將徵兵人數增加300人，使其總數達到5000人。

丹麥是北大西洋公約組織（NATO）成員，堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）強調「俄羅斯未對丹麥構成威脅…但我們不會讓自己處於可受其威脅之情況」。

丹麥所有18歲以上、身體健康的男性都要接受徵召，兵役時間約為4個月。然而由於自願服役的人數夠多，所以還有抽籤制度，這代表並非所有年輕人都能服役。

2023年，丹麥有4717人接受徵召入伍。根據官方數據，自願服役的女性占25.1%。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，新兵役系統所需的法律修改將於明年進行，並在2026年生效。

波爾森表示，歐洲安全情勢「越來越嚴峻，我們在思考未來國防時必須想到這一點」。他補充說，「需要一個更廣泛的兵役招募基礎，包括所有性別」，這將建立「更多功能、更完整的國防。」

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丹麥這項徵兵計畫預期在國會可獲得多數支持，應徵入伍者將先進行5個月基礎訓練，然後再進行6個月的軍事與補充訓練瑞典先前從未向女性徵兵，不過自2017年起徵兵不分性別，因為政府認為歐洲和瑞典週邊安全環境不斷惡化。它先前於2010年廢除男性義務役，因為有足夠志願軍人滿足需求。

挪威是自2013年通過的法律中開始徵召女性服役，同時也是歐洲和北約第一個規定女性有義務從軍的國家。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130314