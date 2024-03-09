更多編輯台推薦新聞：
專訪／YouTuber奇軒推廣Tricking紅遍全球 訂閱破千萬台灣第1
生活

專訪／YouTuber奇軒推廣Tricking紅遍全球 訂閱破千萬台灣第1

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

與俄羅斯關係緊繃 亞美尼亞外長：考慮申請入歐盟

2024/3/9 21:23（3/9 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
亞美尼亞與俄羅斯關係緊繃之際，正尋求與西方建立更密切的聯繫。（中央社製圖）
亞美尼亞與俄羅斯關係緊繃之際，正尋求與西方建立更密切的聯繫。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社安塔利亞8日綜合外電報導）亞美尼亞與傳統盟邦俄羅斯的關係處於緊繃之際，該國正尋求與西方建立更密切的聯繫。亞美尼亞外交部長米爾佐揚今天更表示，亞美尼亞正考慮申請加入歐盟（EU）。

米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）赴土耳其的地中海沿岸城市安塔利亞（Antalya）參加一場外交論壇，他在論壇場邊接受土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）訪問。

當時他說道：「亞美尼亞正大量討論著許多新的機會，如果我說出這些機會包含成為歐盟成員，那就不是什麼祕密了。」

路透社報導，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）是在2018年一場反政府示威後掌權，此後他深化了亞美尼亞與歐美國家的關係，因此數度激怒傳統盟邦俄羅斯。

亞美尼亞當局一再重申與莫斯科的盟友關係，並未延伸到俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，另外，帕辛揚曾控訴俄國設法破壞他的政府。

亞美尼亞更指控，俄國未能保護亞美尼亞免受長年宿敵亞塞拜然的侵擾。近幾年亞塞拜然與俄羅斯的關係越來越密切。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130309

延伸閱讀
亞美尼亞只靠俄羅斯護國 總理直言是戰略錯誤亞美尼亞總理：我們在俄烏戰爭裡不是俄盟友與俄羅斯漸行漸遠 亞美尼亞與美國聯合軍演不滿克宮袖手旁觀 亞美尼亞揚言退出俄主導安全集團亞塞拜然總統拒出席歐盟會談 控歐洲偏袒亞美尼亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36