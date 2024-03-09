與俄羅斯關係緊繃 亞美尼亞外長：考慮申請入歐盟

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（中央社安塔利亞8日綜合外電報導）亞美尼亞與傳統盟邦俄羅斯的關係處於緊繃之際，該國正尋求與西方建立更密切的聯繫。亞美尼亞外交部長米爾佐揚今天更表示，亞美尼亞正考慮申請加入歐盟（EU）。

米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）赴土耳其的地中海沿岸城市安塔利亞（Antalya）參加一場外交論壇，他在論壇場邊接受土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）訪問。

當時他說道：「亞美尼亞正大量討論著許多新的機會，如果我說出這些機會包含成為歐盟成員，那就不是什麼祕密了。」

路透社報導，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）是在2018年一場反政府示威後掌權，此後他深化了亞美尼亞與歐美國家的關係，因此數度激怒傳統盟邦俄羅斯。

亞美尼亞當局一再重申與莫斯科的盟友關係，並未延伸到俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，另外，帕辛揚曾控訴俄國設法破壞他的政府。

亞美尼亞更指控，俄國未能保護亞美尼亞免受長年宿敵亞塞拜然的侵擾。近幾年亞塞拜然與俄羅斯的關係越來越密切。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130309