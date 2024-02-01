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亞美尼亞正式加入國際刑事法院 俄羅斯跳腳

2024/2/1 19:19（2/1 19:34 更新）
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亞美尼亞總理帕辛揚2023年出席於俄羅斯的一場會議。（Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via 路透社）
亞美尼亞總理帕辛揚2023年出席於俄羅斯的一場會議。（Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via 路透社）
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（中央社亞美尼亞首都葉里凡1日綜合外電報導）根據官員說法，亞美尼亞今天起正式加入國際刑事法院（ICC），引發其傳統盟邦俄羅斯譴責為「不友好」。因亞美尼亞如今可對遭通緝的俄國總統蒲亭進行逮捕。

法新社報導，總部位於海牙的國際刑事法院去年3月對蒲亭（Vladimir Putin）發出逮捕令，基於莫斯科對烏克蘭開戰，以及涉嫌將烏克蘭兒童違法驅趕到俄羅斯。

如今蒲亭若踏上亞美尼亞領土，亞美尼亞便有義務逮捕他。

亞美尼亞政府的國際法律事務代表季拉科斯揚（Yeghishe Kirakosyan）告訴法新社：「國際刑事法院的羅馬規約（Rome Statute）2月1日起對亞美尼亞正式生效。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）去年10月曾稱，亞美尼亞批准羅馬規約是一項「錯誤決定」。俄羅斯外交部如今表示，這是亞美尼亞「不友善的一步」。

亞美尼亞是俄羅斯帶頭的軍事聯盟「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）成員國，這個組織由數個前蘇聯加盟共和國組成。亞美尼亞境內也有一座常設俄軍基地。

西方國家對於亞美尼亞加入國際刑事法院表示歡迎，因為這代表法院管轄範圍擴大到了長期以來被視為俄羅斯後院的地區。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）曾試圖緩和克里姆林宮的疑慮，表示這項決定並非針對俄羅斯。

他說：「加入國際刑事法院賦予亞美尼亞嚴肅工具，來防止其領土上發生戰爭罪和違反人道罪。這首要是與亞塞拜然有關。」

亞塞拜然是亞美尼亞最大敵國，兩鄰國曾針對有領土爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）2度開戰。

儘管如此，亞美尼亞加入國際刑事法院的舉動，說明了莫斯科和葉里凡（Yerevan）之間的裂痕越來越大。

亞美尼亞認為，在其長久以來與亞塞拜然的衝突當中，俄羅斯卻無作為，因此對克里姆林宮愈來愈感到憤怒。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130201

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