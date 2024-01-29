蒲亭正式列為俄羅斯總統候選人 再連任幾無懸念

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯中央選舉委員會今天正式將蒲亭（Vladimir Putin）登記為今年3月總統大選候選人，他幾乎篤定會贏得這場大選，繼續執政6年。

法新社報導，蒲亭現年71歲，自本世紀之交開始領導俄羅斯至今，期間4度贏得總統大選，並且短暫擔任總理，在俄國現行體制下，反對派已變得幾乎形同不存在。

俄羅斯中央選舉委員會表示，已將蒲亭及斯魯茨基（Leonid Slutsky）登記為總統候選人。蒲亭提名自己，而斯魯茨基是忠實擁護蒲亭的右翼煽動者。

在2020年俄羅斯爭議憲政改革後，蒲亭可能得以繼續執政到2036年。人權團體指出，俄羅斯之前的選舉存在違規行為，而且獨立觀察員可能被禁止監督這次投票。

各界雖預計蒲亭不會面臨任何真正的競爭，但自由派挑戰者納德茲丁（Boris Nadezhdin）已通過登記為總統候選人的連署門檻。

然而，目前仍不清楚，納德茲丁是否會獲准參選。克里姆林宮表示，不認為納德茲丁是令人擔心的對手。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130129