俄國民眾隆冬為異議人士連署 不讓總統大選成一言堂

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）來自西伯利亞地區的護理師阿芙蒂耶娃（Natalia Avdeyeva）在寒冬中的莫斯科排隊，她說，她希望確保至少有一名反對俄羅斯拉長對烏克蘭攻勢的人選能參加3月總統大選。

法新社報導，全國各地和海外的數以千計俄羅斯人排隊替前自由派國會議員納德茲丁（Boris Nadezhdin）連署，希望他在大選中挑戰現任總統蒲亭（Vladimir Putin）。

53歲的阿芙蒂耶娃說：「我來替納德茲丁連署…因為他是反對特別軍事行動的參選人…我希望有某種其他選擇。其他參選人的政見全都一樣。」

納德茲丁這個姓氏在俄語中有「希望」之意。他曾形容蒲亭出兵攻打烏克蘭的決定是「致命的錯誤」，並愈來愈高聲且出人意表地批評克里姆林宮的軍事行動。

按照俄羅斯選舉法，納德茲丁必須在本月底前取得10萬人連署才能參選。根據他的網站，截至今晚，他已獲得近8.5萬人簽名。

37歲的音樂教師菲林（Konstantin Filin）說：「我國現在發生的大事就是與烏克蘭的衝突…納德茲丁看來是想停止衝突。至少我很高興有這麼多人準備踏出舒適圈做點什麼。」

在莫斯科，許多排隊民眾很訝異地看到有這麼多人響應，但他們認為，就算連署人數達標，納德茲丁實際上根本不可能當選總統。

71歲的蒲亭自2000年開始掌權，目前正爭取第5個總統任期，如果勝選，將至少執政到2030年。

俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，迄今仍未結束，同時在國內大規模打壓異議。

前自由派國會議員納德茲丁。（路透社）

60歲的納德茲丁曾說：「蒲亭發起特別軍事行動，犯了致命錯誤。」他甚至說：「蒲亭眼中看到的是過去的世界，也正把俄羅斯拉回過去。」

類似言論在俄羅斯相當罕見，公開表達這類意見的人都被判刑坐牢，當局也禁止批評俄國的攻烏軍事行動。

但自上週末以來，數以千計俄羅斯人為了讓納德茲丁擁有競選資格而排起了隊。

納德茲丁的莫斯科競選總部門口寫著口號：「推開這扇門，走向未來。」

其他將與蒲亭競爭的參選人全都表態支持對烏克蘭的軍事行動。未表態支持的人則被禁止參選，例如主張和平的市議員鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）。

鄧佐娃遭當局拒絕登記參選後，呼籲她的支持者改挺納德茲丁。

納德茲丁曾是俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）議員，一度與反對派政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）走得很近（涅姆佐夫已於2015年遭暗殺身亡），但後來進入與克里姆林宮關係較密切的政治圈，又出人意表成為今年大選代表「和平」的參選人。

雖然明知納德茲丁不可能當選，排隊的民眾仍認為這是一個公開表達不支持俄羅斯當前走向的難得機會。

不肯透露姓氏的42歲律師帕維爾（Pavel）說：「這是一個讓國家和那些計票的人知道我們立場的機會…無論如何，我們的連署都會受到注意…我覺得這很重要。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130123