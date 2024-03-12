俄將在聶斯特河沿岸設投票站 摩爾多瓦召大使反對

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（中央社基希納烏11日綜合外電報導）摩爾多瓦共和國今天表示將召見俄羅斯大使，以表達「不贊成」莫斯科當局於俄國總統大選期間將在摩爾多瓦分離主義分子控制的聶斯特河沿岸「開設投票站的決定」。

聶斯特河沿岸（Transnistria）地區親俄反叛官員上個月底曾請求俄羅斯提供「保護」，但摩爾多瓦當局淡化緊張情勢升級的說法。

俄國多個新聞機構報導，3月17日俄國總統大選主要投票日當天，聶斯特河沿岸地區將設立6個投票站，相較之下，上一次於2018年舉行的俄總統大選曾開設了24個投票站。

根據當地親俄當局說法，聶斯特河沿岸住有約20萬名俄羅斯公民。

法新社報導，摩爾多瓦外交部表示，明天將針對此事召見俄國大使。

摩爾多瓦外交部在通訊軟體Telegram上說：「會議期間，俄羅斯外交官將接獲訊息，得知我方不贊成在摩爾多瓦聶斯特河沿岸開設投票站。」

摩爾多瓦僅允許俄方在首都基希納烏（Chisinau）的大使館內規劃選舉事宜。

外交部長波普索伊（Mihai Popsoi）上月告訴羅馬尼亞電視台摩爾多瓦頻道（TVR-Moldova），在外交代表機構外舉行選舉是一律禁止的，任何在外交代表機構外舉行選舉的企圖都將「極其適得其反」。

摩爾多瓦是前蘇聯加盟共和國之一，右側與烏克蘭接壤，左與羅馬尼亞為鄰，已申請加入歐洲聯盟（EU）。摩爾多瓦經常指控克里姆林宮當局試圖在聶斯特河沿岸挑起緊張情勢。

克里姆林宮約有1500名士兵常駐聶斯特河沿岸，並警告烏克蘭與摩爾多瓦不要發動攻擊。

俄羅斯將於15日到17日舉行總統大選。儘管俄烏戰爭引發混亂，總統蒲亭（Vladimir Putin）仍預料將贏得另一個6年任期。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130312